Tays Reis encanta ao mostrar a família fantasiada como personagens de 'Chaves': "Coisa linda"

A cantora Tays Reis encantou os seguidores ao mostrar as fotos da festa de mesversário da filha, Pietra

Tays Reis(28) encantou os seguidores das redes sociais ao recordar algumas fotos da festa de nove meses da filha, Pietra, fruto de seu relacionamento com Biel (27).

Nas imagens, o casal e a herdeira aparecem fantasiados como os personagens do seriado Chaves, tema da festa da bebê. Tays surgiu de Dona Florinda, Biel de Professor Girafales e Pietra de Chiquinha, com direito a óculos, peruca e pintinhas no rosto.

Ao dividir as imagens com os seguidores, a ex-A Fazenda se derreteu: "O tbt foi ontem mas essas fotos precisam ser vistas, gente. Eu amo essa Chiquinha!", disse a artista na legenda da publicação.

Os fãs da artista encheram a postagem de elogios. "Não me canso de tanta fofurice", disse uma seguidora. "Ahhhhh Tays para! Não tenho estruturas para essa neném, juro", confessou outra. "A Chiquinha mais Linda do Mundo", falou uma fã. "Coisa mais linda do mundo", escreveu mais uma. "Razões do meu viver", afirmou Biel.

Confira as fotos de Tays Reis e sua família fantasiados:

Biel faz caras e bocas com a filha

O cantor Biel explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta última quinta-feira, 4, ao compartilhar uma sequência de cliques com a filha, Pietra (nove meses).

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, o artista e a herdeira, fruto de seu relacionamento com a cantora Tays Reis, aparecem fazendo caras e bocas, e ele se derreteu pelo momento.

"Pietra de Lalá: top. Biel de Lalá: legal. Pietra e Biel de Lalá: não tem preço!", escreveu o cantor na legenda da publicação, que surge usando camiseta e shorts branco, além de uma touca e um tênis rosa.

