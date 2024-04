Quem é Isabella Settanni? Conheça a ex que teria reconquistado Gabriel Medina

Nova chance? Descubra quem é Isabella Settanni, ex-namorada que levantou rumores de reconciliação após surgir ao lado de Gabriel Medina

No último final de semana, Gabriel Medina chamou atenção ao ser visto ao lado de sua ex-namorada, Isabella Settanni. Apesar de terem colocado um ponto final no relacionamento há 10 anos, eles acenderam os rumores de uma reconciliação. Agora, que tal saber um pouco mais sobre a loira que teria reconquistado o coração do surfista?

Quem é Isabella Settanni?

Filha dos empresários Junior Settanni e Carla Settanni, Isabella ganhou destaque nas redes sociais em 2014, quando teve um relacionamento discreto com Gabriel Medina por quase um ano. Desde então, ela construiu sua carreira como modelo e influenciadora digital. Além disso, ela é publicitária, empresária e herdeira da empresa alimentícia da família.

Em seu Instagram, que possui quase 200 mil seguidores, Isabella compartilha os bastidores de seus trabalhos como modelo e suas muitas viagens internacionais. Assim como seu ex-namorado, ela é adepta de esportes radicais, como o surf e o esqui. Seja em Aspen, Zermatt, Costa Rica, ou Maresias, ela acumula cliques praticando atividades físicas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Particelli Settanni (@isasettanni)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Particelli Settanni (@isasettanni)

Discreta sobre sua vida pessoal, a loira já publicou alguns registros ao lado de amigas, como a atriz Isis Valverde, a influenciadora fitness Gabriela Pugliesi e a atriz Marina Ruy Barbosa. Inclusive, no ano passado, Isabella esteve envolvida em uma breve polêmica com uma figura bastante conhecida, a atriz e apresentadora Mariana Rios.

A controvérsia surgiu quando Mariana Rios assumiu publicamente seu namoro com Juca Diniz, neto de Abilio Diniz. O detalhe que chamou a atenção foi o fato de que o empresário teria tido um romance anterior com a amiga da atriz, Isabella. Em meio à polêmica, a modelo parou de seguir a apresentadora nas redes sociais e gerou repercussão.

Na época, Mariana chegou a se pronunciar sobre os rumores: "Que fique claro uma coisa: melhor amigo é quem a gente no mínimo tem o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém nas redes sociais não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade”, disse a atriz, que negou a proximidade com a modelo e rebateu as especulações.

A história de Isabella Settanni e Gabriel Medina:

Segundo o jornal Extra, Gabriel Medina e Isabella Settanni namoraram há 10 anos. Embora tenham ficado juntos por quase um ano, mantiveram o relacionamento longe dos holofotes, compartilhando poucos registros nas redes sociais na época. Agora, parece que eles decidiram dar uma nova chance e reviver o antigo relacionamento.

Em seu perfil oficial no Instagram, Isabella chamou atenção ao compartilhar um registro ao lado do ex-marido de Yasmin Brunet em suas redes sociais. No clique, que foi deletado pouco tempo depois, eles são vistos de costas, caminhando lado a lado com suas pranchas no mar. Logo, eles alimentaram os rumores de uma nova chance; veja a foto!