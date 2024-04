Equipe de Luciana Gimenez atualiza sobre estado de saúde da apresentadora

A CARAS Brasil conversou com a equipe de Luciana Gimenez que deu mais detalhes sobre diagnóstico da apresentadora e retorno ao hospital

Na tarde desta segunda-feira, 29, a apresentadora Luciana Gimenez (54) precisou retornar ao hospital após ser diagnosticada com pneumonia. Ela não se sentiu bem e voltou para receber novo atendimento médico. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora atualiza sobre o seu estado de saúde

Antes de tudo, eles reforçaram que Luciana não está internada! Ela procurou um hospital para realizar novos exames porque os sintomas da doença não melhoraram. A apresentadora da Rede TV! apenas buscou uma equipe médica para entender melhor sobre o grau da pneumonia e como prosseguir com o tratamento.

Por meio de sua equipe de comunicação, Luciana garantiu que vai atualizar a imprensa sobre qualquer novidade relacionada ao tratamento da pneunomia. E também esclareceu que voltou ao hospital após continuar se sentindo mal.

RELEMBRE

Antes de descobrir que estava com pneumonia, a apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais para declarar que estava se sentindo estranha por cerca de 12 dias. A famosa aproveitou para compartilhar uma foto onde apareceu no hospital e revelou sobre a doença depois de ter um mal estar por dias sem saber o que seria.

"Tô há 12 dias, achei que era só, fiz já tinha feito teste de várias coisas, não tinha nada, achei que ia melhorar, hoje a noite fiquei muito alérgica e umas coisas muito estranhas, aí vim pro hospital pra saber o que tinha, porque não tava conseguindo ficar em casa e eu to com pneumonia, então foi desvendado o mistério", explicou o que houve.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Luciana Gimenez mostrou qual fim deu a suas muletas, objetos que usou durante meses depois de sofrer um grave acidente esquiando. Antes de voltar para São Paulo, ela estava com o filho mais novo, Lorenzo Gabriel, em Trancoso, na Bahia.