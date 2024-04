Edu Guedes surpreende Ana Hickmann ao falar sobre planos de casamento

Namorado de Ana Hickmann, Edu Guedes reforçou o desejo de pedir a mão da apresentadora em casamento: 'Vai acontecer'

Amigos de longa data, a apresentadora Ana Hickmann e o chef de cozinha Edu Guedes não escondem o quanto estão felizes e apaixonados desde que assumiram publicamente o namoro, em março deste ano. Apesar do pouco tempo de relacionamento amoroso, o casal tem dado indícios de que pretendem subir ao altar no futuro.

Após levantar suspeitas de que um pedido de casamento poderá ocorrer em breve, Edu Guedes surpreendeu a amada ao revelar um spoiler sobre o dia tão aguardado. Em entrevista ao 'TV Fama', da RedeTV!, o namorado de Ana Hickmann a deixou boquiaberta ao reforçar sua intenção.

"Vou fazer num lugar mais especial", contou ele, deixando a apresentadora da Record TV sem palavras. Em outro momento da entrevista, Edu Guedes completou: "Um dia vai acontecer, com certeza. A gente vai fazendo as coisas passo a passo. A gente demorou alguns meses para falar que realmente estava namorando. Ana tem um filho de 10 anos. Eu tenho a Maria, com 15. Antes de mais nada, a gente tem que falar com a nossa família".

Vale lembrar que Ana Hickmann é mãe de Alezinho, fruto de seu antigo casamento com o empresário Alexandre Correa. Os dois anunciaram o fim da relação em novembro do ano passado. Edu é pai de Maria Eduarda, fruto do segundo casório do famoso com Daniela Zurita, com quem ficou até 2012.

Ana Hickmann leva o filho para conhecer hobby de Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann levou o filho Alezinho, de 10 anos, para um passeio especial com Edu Guedes. Nesta sexta-feira, 26, a loira registrou o momento com seus amados e contou o que foram fazer pela primeira vez juntos.

Sorridente e radiante ao estar aproveitando mais um momento ao lado do chef de cozinha, a famosa contou que o herdeiro foi conhecer o hobby do empresário: o de pilotar carros. O trio então foi para o autódromo de Interlagos, em São Paulo, para se aventurar.

"Final de semana com muitas emoções! Primeira vez do Alezinho aqui em Interlagos", contou a modelo sobre ter levado o garoto para pilotar.