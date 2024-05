Carol Celico anuncia o nascimento do terceiro filho: "Já te amamos tanto"

A empresária e influenciadora digital Carol Celico anunciou o nascimento de Rafael, seu filho com o empresário Eduardo Scarpa

Na noite desta quarta-feira, 16, Carol Celico usou as redes sociais para anunciar o nascimento de Rafael, seu primeiro filho com o empresário Eduardo Scarpa.

A empresária e influenciadora digital postou em seu perfil oficial no Instagram, algumas fotos do menino após o parto, e contou que ele veio ao mundo nesta última terça-feira, 15. "Rafael | 15.5.24. O dia que mudou nossas vidas para sempre!", afirmou ela.

Em seguida, a mamãe coruja se declarou. "Já te amamos tanto, nosso filho amado. Que Deus te abençoe a cada passo do caminho nessa vida que nos foi presenteada, com muita saúde, propósito e amor!", completou o texto.

Vale lembrar que Carol já é mãe de Luca, de 14 anos, e de Isabella, de 13. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Confira as fotos:

Filha de Kaká usou vestido de marca própria da mãe em festa

Mesmo com pouca idade, Isabella Celico, filha de Carol Celico e Kaká, já tem mostrado bom gosto e muito cuidado com seu visual. A garotinha completou 13 anos e escolheu um look mais que especial para o evento. Isso porque ela usou uma peça da marca da própria mãe.

Para sua festinha, Bella escolheu um vestido de tecido prateado da marca Niini, fundada por sua mãe em 2021. O look, avaliado em R$ 1.698,00, complementava a decoração da noite, que contava com tons semelhantes, dando um toque ainda mais especial para a balada chique e minimalista.

Os detalhes envolvendo a festa de Bella foram compartilhados por Carol Celico no Instagram. Através de um álbum de fotos, foi mostrado que o evento aconteceu em um jardim iluminado e com direito a um bolo em um formato diferente, composto por uma espécie de torre de bolas prateadas e douradas, que formavam um estilo de cone. Saiba mais!