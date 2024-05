Parecidas? Bruna Biancardi é confundida com Bruna Marquezine em Cannes

No Festival de Cannes, Bruna Biancardi teria sido confundida com outra ex-namorada de Neymar Jr, Bruna Marquezine, por uma agência de fotos

Na última quinta-feira, 16, Bruna Biancardi marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França. No entanto, a modelo e influenciadora digital acabou sendo confundida com outra ex-namorada de Neymar Jr: Bruna Marquezine. Nas redes sociais, circulam relatos de que uma agência de fotos teria trocado o nome das duas.

Segundo o perfil ‘Segue a Cami’, ao pesquisar o nome de Marquezine em uma das agências que cobriram o evento internacional, é possível encontrar uma série de registros da atriz brasileira em um baile de gala nos últimos dias. No entanto, também poderiam ser encontrados alguns dos cliques da modelo no tapete vermelho da França.

Nas redes sociais, a publicação repercutiu e os seguidores comentaram sobre a semelhança física entre as duas ex-namoradas do jogador de futebol: “Ambas lindíssimas e cada uma com sua beleza”, disse uma admiradora. “Elas não têm absolutamente nada a ver”, outra opinou. “Óbvio que as duas são parecidas”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que apesar do perrengue, Bruna Biancardi brilhou em sua segunda aparição no festival. Neste ano, a modelo apostou em um vestido da grife Eman Al Ajlan, da Arábia Saudita, para a ocasião. O modelito contava com decote poderoso cor-de-rosa, além de uma saia no estilo sereia na cor preta, que destacou as curvas dela.

Para completar o visual, ela usou o cabelo solto e um colar de diamantes com uma pedra rosa. Nas redes sociais, a estrela mostrou um ensaio fotográfico com seu look deslumbrante e fez uma brincadeira na legenda. "Diamantes são os melhores amigos de uma mulher", escreveu a ex-namorada de Neymar Jr, com quem tem uma filha, Mavie.

É válido mencionar também que Biancardi rompeu o namoro com o jogador de futebol no final do ano passado, apenas um mês do nascimento da herdeira. Já Marquezine viveu um longo namoro marcado por muitas idas e vindas com o craque da Seleção Brasileira, mas colocou um ponto final definitivo no romance de cinco anos em 2018.

Neymar Jr parabeniza a ex-namorada:

Há poucos dias, Bruna Biancardi celebrou a chegada de seus 30 anos e ganhou uma declaração muito especial de seu ex-namorado e pai de sua filha, Neymar Jr. Apesar de estarem separados há seis meses, o jogador levantou suspeitas de uma possível reconciliação ao homenagear publicamente a influenciadora digital.

Na legenda, o craque da Seleção Brasileira surpreendeu ao encher a ex de elogios: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns linda”, ele se derreteu pela mãe de sua filha, sem confirmar se eles reataram o relacionamento amoroso ou se mantêm apenas uma amizade.