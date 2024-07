Pietra Quintela alça voos ao protagonizar filme: 'Focada no futuro'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Pietra Quintela relata expectativas ao protagonizar seu primeiro longa e analisa trajetória na arte

2024 promete ser um ano de grandes conquistas para a atriz Pietra Quintela (16), que alça novos voos ao protagonizar o filme Princesa Adormecida. Em entrevista à CARAS Brasil, a jovem avalia atual momento da carreira e declara: "Focada no futuro".

No novo longa, Pietra interpreta Rosa, a história é uma adaptação de Bela Adormecida, só que agora a princesa é uma adolescente que busca por liberdade e independência. O filme também conta com a participação de Maisa Silva (22).

"Foi realmente uma das coisas mais especiais que já aconteceram na minha carreira. É a minha primeira vez protagonizando um filme e foi maravilhoso, eu só tenho a agradecer [...] Costumo dizer que é um baita desafio você interpretar um personagem que já existe e que as pessoas já gostam na literatura", confessa Pietra.

A jovem não pode dar muitos detalhes sobre a personagem, mas adianta: "Vocês vão descobrindo no filme! rs. Ela é uma menina autêntica, independente e muito sonhadora". Pietra menciona ter uma característica parecida com seu papel no filme.

"Sonhadora, aliás, é uma das características que eu mais me identifico com ela, porque ela é sonha com muitas coisas [...] A Rosa vai atrás do que ela quer, sonha com a liberdade como algo que ela precisa e vai conquistar. Então, além de tudo, a vejo como uma menina muito determinada", avalia.

Pietra está de volta às telas do SBT na reprise de As Aventuras de Poliana. A atriz celebra esse retorno com uma novela que foi tão especial para sua carreira: "É muito bom rever um trabalho que eu fiz ainda tão nova e que eu sempre gostei tanto. Ter esses dois momentos, eu adolescente protagonizando um filme e eu na TV, mais nova, e fazendo a novela, é muito legal, é muito bacana ter esse contraste".

VIDA FORA DAS TELAS

Com relação aos próximos projetos na carreira, Pietra Quintela adianta que o ano de 2024 será de grandes novidades. Em suas férias escolares, ela realiza um dos seus maiores sonhos que é ingressar em um curso de cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Durante minhas férias, eu vou viajar para fazer um curso de cinema na UCLA, uma faculdade em Los Angeles super prestigiada. Vou ficar por lá mais de um mês, dormindo na Universidade, fazendo tudo sozinha e ainda aprendendo cinema, uma coisa que eu sempre quis", declara.

Pietra reforça a importância dos estudos para sua carreira de atriz. Mesmo com o protagonismo e sua carreira bombando, a atriz confessa que está sempre buscando por novos desafios e bastante focada no futuro, querendo sempre mais conquistas e realizações profissionais.

"Sempre digo o quanto é importante estudar para aprimorar as habilidades como atriz, seja na temática que for. Depois do filme, eu comecei a fazer aula de canto e aula de instrumento, que é algo que eu gosto muito e considero um super complemento para minha carreira. Sigo focada no futuro. Então, graças a Deus tenho muitas coisas boas vindo. Tenho certeza que agora que falta pouquinho para os meus 18 anos ainda vai vir muita coisa boa", finaliza Pietra Quintela.

