Pietra Quintela celebra 15 anos com festa temática: ''Me emocionei demais''

Em São Paulo, ao lado de pessoas próximas, a atriz Pietra Quintela celebra os 15 anos com festa temática e única

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 13h47

Brilho, encanto e emoção são palavras que definem a comemoração dos 15 anos de Pietra Quintela. Ao lado da família e dos amigos, a atriz realizou o sonho de celebrar a data em grande estilo e encantou os presentes em São Paulo, na noite da última quinta-feira, 22. “Gostaria muito de agradecer a todos por estarem aqui. Sei que é no meio da semana, um dia um pouco difícil, mas é maravilhoso tê-los comigo, todos são muito especiais para mim”, declarou ela, que surgiu deslumbrante junto da mãe, Deborah, do pai, Marcos, e dos irmãos, Luca e Caio.

Contando com a temática Shine, a festa teve assessoria de Carol Sampaio (40) e decoração idealizada por Andréia Guimarães. Fugindo do tradicional, Pietra, que elegeu as estilistas Elisa Lima e Lethicia Broinstein para produzir seus looks, optou por três danças. A primeira delas, ao som de Perfect, junto dos irmãos. “Achei que ia ficar com vergonha, mas me soltei totalmente e me emocionei demais”, disse. Seu melhor amigo, Cristiano Chehin, foi escolhido como príncipe e a conduziu no embalo da música A Thousand Years. Para animar o clima, Pietra ainda demonstrou o clima de total sintonia com seu pai nos passos da badalada Dancing Queen. “Ela merece esta festa. Pietra é uma menina de ouro e eu, enquanto pai, poder lhe proporcionar um momento mágico e eterno, é a maior gratidão que eu posso ter de que fiz algo certo até hoje”, contou Marcos Quintela, orgulhoso.

Entre os presentes, os padrinhos Roberto Justus (67) e Ticiane Pinheiro (46) não esconderam a emoção. “Pietra é como se fosse minha sexta filha, estou muito feliz por prestigiá-la neste momento”, declarou Justus. “Não parei de chorar em nenhum momento durante a valsa... Tudo o que vivi com ela foi um presente para mim, é minha filha do coração”, emendou Ticiane, que estava acompanhada da filha, Rafaela (13).

Além deles, nomes como Marcos Mion, Tom Cavalcanti, Otávio Mesquita, Lorena Queiroz e Giovanna Chaves, estavam presentes. No ar em Poliana Moça, do SBT, a atriz ainda foi prestigiada pelo elenco da trama. “Acho que fazer 15 anos é uma coisa emocionante, um processo muito especial na vida de qualquer menina. Fazer uma festa, simboliza comemorar minha vida, precisamos celebrar”, disse a debutante.

A diversão da noite ficou por conta do DJ Jonnhy e do DJ Deaz, que abriram espaço para um after ainda mais agitado com show de Pedro Sampaio (24). O cantor levou a aniversariante para o palco. “A melhor memória que terei na vida”, celebrou Pietra.

Fotos: Raphael Ranosi