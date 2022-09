Pietra Quintela revela que desenhou seus vestidos para a festa de 15 anos

Pietra Quintela revela detalhes de como será a sua festa de 15 anos

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 11h51

A atriz e influenciadora digital Pietra Quintela vai celebrar os seus 15 anos em grande estilo! Ela vai reunir os seus amigos e familiares em uma festa no dia 22 de setembro e está cuidando de todos os detalhes para ter a noite perfeita.

“Estou muito ansiosa para minha festa, já é semana que vem e não dá para acreditar que passou tão rápido! Eu e minha mãe temos planejado tudo há tanto tempo... Participamos de todos os processos, está tudo a minha cara”, disse ela.

A estrela teve assessoria de Carol Sampaio na organização da festa, que terá o tema de Shine. “Sempre quis fazer festa de 15 anos, mas nunca pensei em um conto de fadas ou muito princesa, tradicional. Teremos uma festa moderna, com muito brilho. 'Shine' tem muito a ver comigo e com o que estou vivendo agora. Os 15 anos trazem uma mudança muito importante para qualquer menina. É um período em que precisamos de muito brilho, interior e exterior”, declarou ela, que contará com a atração musical do DJ Pedro Sampaio.

Para a grande noite, ela desenhou seus próprios vestidos em parceria com as estilistas Elisa Lima e Lethicia Bronstein. “Eu mesma desenhei meus looks. Posso adiantar que são maravilhosos, pensados junto com as estilistas”, disse ela, que terá 3 vestidos.