A fila andou! Ex-BBB Lucas Henrique está vivendo um novo amor, diz colunista

Lucas Henrique, ex-participante do Big Brother Brasil 24, está vivendo um romance com uma cantora após o fim de seu casamento com Camila Moura

Lucas Henrique, ex-participante do Big Brother Brasil 24, já tem um novo amor! Após o fim de seu casamento com Camila Moura, que deu entrada no divórcio enquanto o professor de Educação Física ainda estava no confinamento do reality show, ele decidiu fazer a fila andar.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Buda estaria vivendo um romance com a cantora Nina Capelly, de 27 anos. Os dois estão juntos há duas semanas, e se conheceram através da empresária da artista.

Ainda segundo a jornalista, o ex-BBB se encontra com a cantora todas às vezes que viaja a São Paulo. Os dois, inclusive, não fazem questão de esconder o romance, já que se beijam em público para quem quiser ver.

Lucas Henrique faz revelação sobre divórcio

O ex-BBB Lucas Henrique falou sobre sua separação com Camila Moura, que decidiu se divorciar enquanto ele ainda estava confinado no BBB 24. Em entrevista à Quem, o professor de capoeira revelou alguns detalhes sobre o assunto.

O carioca então comentou que ficou bastante surpreso ao saber da escolha da até então esposa, que resolveu dar um ponto final da relação ao vê-lo flertar com Pitel. Buda ainda falou que não se encontrou após o fim do programa com a professora de História, que se tornou influenciadora digital ao tornar sua dor de pública na rede social.

"Quando descobri que estava divorciado, inicialmente fiquei surpreso, demorou um pouquinho para eu entender as consequências do que havia acontecido", falou. "A gente tem conversado, mas ainda não nos encontramos e não sei se existe um ponto final [na relação] ainda, porque estamos dando um tempo, até mesmo para entendermos o que vamos querer fazer a partir daqui", revelou. O ex-BBB contou se ficou decepcionado com Camila Moura: "Não me decepcionei com a postura dela, entendo que foi muito mais uma reação ao que ela estava sentindo [...]", contou. Saiba mais!