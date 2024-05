Carolina Portaluppi revela distúrbio e epilepsia: 'Vida toda'

Completando 30 anos, filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi, revela problemas com sua imagem e diagnóstico de epilepsia

A filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi, está completando 30 anos nesta terça-feira, 21, e fez várias revelações sobre sua intimidade em uma entrevista ao Gshow. A jovem, muito admirada pela sua beleza, surpreendeu ao contar que sofreu de vários distúrbios de imagem e ainda que descobriu ter epilepsia.

Aos 15 anos, Carol começou a ter problema com sua aparência ao ouvir de um fotógrafo que ela tinha um "rosto redondo". A partir daí, ela iniciou questões com a alimentação, de comer e vomitar para não ganhar peso.

"Nunca contei isso para ninguém. Eu já tive problema de comer e vomitar. Já tive em vários períodos na minha vida, era uma coisa que volta e meia eu tinha. Quando me sentia muito mal, ficava um mês fazendo isso. De um tempo para cá, estou conseguindo manter um equilíbrio", falou ela.

A moça relembrou o episódio lamentável em que recebeu a crítica: "Aquilo ficou muito marcado em mim. Não conhecia nada. Meu rosto, de fato, é redondo. Tenho muita bochecha. Genética, minha família tem. Só que, quando ele falou aquilo de uma forma pejorativa, mexeu muito comigo. Dalí em diante, fiquei nesse problema alimentar".

Sendo acompanhada por nutricionista e psiquiatra, a herdeira do técnico comentou que está conseguindo ter um equilíbrio e sem recaídas. "Estou conseguindo me manter tem bastante tempo. Sem nenhum tipo de recaída. Mas, com certeza, com o amadurecimento a gente aprende muita coisa. Consegue se entender melhor, mas ninguém, de qualquer idade, está livre de ter esse tipo de problema", disse.

Ainda durante a entrevista ao Gshow, Carol falou sobre ter descoberto a epilepsia aos 22 anos. "Você tem um blackout, um apagão. E muita gente deve achar que pode morrer. De fato, se você bater a cabeça, você pode. Mas não pela crise. Fui a um neurologista, comecei a me tratar com remédios que vou tomar a minha vida toda", compartilhou para mostrar que é algo que pode ser tratado.

Carolina Portaluppi mostra resgate de Renato Gaúcho no Rio Grande do Sul

Em meio a tragédia no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas, Carolina Portaluppi, filha do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante do resgate de seu pai. Morando em um hotel em Porto Alegre, ele estava ilhado e incomunicável, até que foi salvo por uma equipe de voluntários na segunda-feira, 6.

Através de seu perfil no Instagram, Carolina, que também está liderando campanhas para ajudar as vítimas das enchentes, compartilhou o registro em que seu pai aparece deixando o hotel, levando suas malas para um carro em segurança. Na legenda, a influenciadora digital expressou sua emoção ao falar sobre a situação.