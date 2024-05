Carolina Portaluppi mostra resgate do pai, Renato Gaúcho, após tragédia no RS

Carolina Portaluppi compartilha vídeo do resgate de seu pai, o técnico Renato Gaúcho, que estava ilhado no hotel onde mora no RS; assista

Em meio a tragédia no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas, Carolina Portaluppi, filha do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante do resgate de seu pai. Morando em um hotel em Porto Alegre, ele estava ilhado e incomunicável, até que foi salvo por uma equipe de voluntários na segunda-feira, 6.

Através de seu perfil no Instagram, Carolina, que também está liderando campanhas para ajudar as vítimas das enchentes, compartilhou o registro em que seu pai aparece deixando o hotel, levando suas malas para um carro em segurança. Na legenda, a influenciadora digital expressou sua emoção ao falar sobre a situação.

"Estou postando aqui meu pai porque eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu estava sentindo! Deus obrigada, não tô em contato com ele porque ele tá sem telefone. Obrigada quem tá me dando notícias por aqui", disse Carolina, que respondeu alguns comentários explicando que ele estava ilhado no hotel.

Em conversa com o GShow, Portaluppi ainda revelou detalhes dos momentos desesperadores sem ter notícias do pai. Carol contou que ele não conseguiu deixar o hotel por conta do alagamento na região, além de ter ficado sem comunicação pela falta de energia: "Ele mora lá, estava esperando porque a água subiu”, disse.

“Estava esperando resgate. Ele foi resgatado por voluntários", completou a influenciadora. Carol também contou que até o momento, eles ainda não conversaram, mas está aliviada em saber que o técnico está a salvo. Enquanto aguarda mais notícias do pai, ela usa sua influência nas redes sociais para mobilizar doações e ajudar outras vítimas.

