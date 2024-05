Juliano Cazarré posta foto da esposa Letícia e declara: "Estava na hora"

Durante sua viagem para Roma, Juliano Cazarré fez uma bela declaração para sua esposa Letícia Cazarré em seu perfil no Instagram

Durante sua viagem para Roma, Juliano Cazarré aproveitou o tempo livre nesta terça-feira, 21, para fazer uma bela declaração para sua esposa Letícia Cazarré no Instagram. Ele compartilhou sua alegria ao viajar juntos novamente após tanto tempo, dizendo: "Há muitos anos que não viajávamos juntos. Estava na hora".

Na companhia do filho caçula, o casal aproveita férias curtas em Roma, Itália. Em recente publicação, a influenciadora disse que a viagem será apenas para resolver alguns compromissos, passear e rezar. “Depois de cinco anos e meio sem viajar para fora do brasil, hoje eu, Juliano e Estevão estamos indo para uma viagem rapidinha porque a gente não pode ficar muito tempo fora de casa. Vai ser muito legal! Se Deus quiser vou mostrar tudo para vocês aqui, acompanhem com a gente", disse ela prestes a embarcar no avião.

O motivo da viagem ser rápida também se deve ao fato de não poderem ficar muito tempo fora de casa, já que têm outros cinco filhos. Além de Estevão, são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de quatro anos, Maria Madalena, de dois anos, e Maria Guilhermina, de um ano e meio.

Juliano Cazarré fala da esposa (Reprodução/Instagram)

Rotina com seis filhos

Recentemente, Leticia deu detalhes da rotina com os seis filhos do casal e contou que as crianças são acomodadas em quartos diferentes. "Gaspar e Madalena dividem um quarto. Vicente e Inacio dividem outro. Guilhermina [que trata uma cardiopatia rara] tem um quarto de home care. Estêvão [de dois meses] vai ter um quarto só pra ele porque é muito bebezinho e os outros já têm rotinas agitadas", disse ela.

Em seguida, ela falou sobre como ela e o marido se dividem para cuidar das crianças. "Meu marido também não ajuda de madrugada, a menos que seja uma situação atípica (por exemplo, crianças passando mal à noite)", começou.

E completou: "Se estiver tudo normal, quem acorda, dá mamá, troca fralda e faz dormir sou eu. E tudo bem. De dia ele faz um milhão de coisas pela família e, em especial, por mim. De vez em quando eu só preciso lembrá-lo de que eu passo a madrugada acordando".