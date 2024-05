Mãe de seis, Letícia diz que Juliano Cazarré "não ajuda de madrugada"

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, compartilhou detalhes de sua rotina de cuidados com os seis filhos do casal

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, compartilhou detalhes da rotina com os seis filhos do casal. Em sua conta no Instagram, ela abriu uma caixa de perguntas e falou sobre a organização dos quartos dos pequenos e sobre a divisão de tarefas com o marido.

Ela contou que as crianças são acomodadas em quatro cômodos diferentes. "Gaspar e Madalena dividem um quarto. Vicente e Inacio dividem outro. Guilhermina [que trata uma cardiopatia rara] tem um quarto de home care. Estêvão [de dois meses] vai ter um quarto só pra ele porque é muito bebezinho e os outros já têm rotinas agitadas", disse ela.

A bióloga também falou sobre como ela e Juliano se dividem em relação aos cuidados com os filhos após uma seguidora com filho recém-nascido relatar que não recebe “ajuda” do marido de madrugada. "Meu marido também não ajuda de madrugada, a menos que seja uma situação atípica (por exemplo, crianças passando mal à noite)", iniciou.

E completou: "Se estiver tudo normal, quem acorda, dá mamá, troca fralda e faz dormir sou eu. E tudo bem. De dia ele faz um milhão de coisas pela família e, em especial, por mim. De vez em quando eu só preciso lembrá-lo de que eu passo a madrugada acordando".

Rotina intensa

Vale lembrar que Letícia e Juliano são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de um, e Estêvão, de dois meses. Recentemente, ela contou que enfrenta uma rotina intensa para cuidar de um recém-nascido e dos outros 5 filhos.

“Sou uma pessoa bem equilibrada, tenho a cabeça boa, no lugar. Não tenho tendência a me vitimizar, a entristecer. Claro que o cansaço leva a gente a ficar um pouco fora do nosso estado normal. Estou dormindo pouco, de três a quatro horas por noite. São horas quebradas. Acordo para amamentar e às cinco e meia estou de pé com o Juliano para preparar as crianças para a escola, dar o café da manhã e não durmo mais", relatou ao GShow.