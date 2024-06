Ex-Chiquititas pede dinheiro para comprar enxoval do filho

A ex-Chiquititas Renata Del Bianco criou uma vaquinha online para arrecadar doações para comprar o enxoval de seu filho, Arthur

Renata Del Bianco, que participou da versão de 1997 da novela 'Chiquititas', usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para pedir ajuda para montar o enxoval de seu filho, Arthur.

A atriz, que já é mãe de Aurora, de cinco, fruto de um relacionamento anterior, criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro após expor que enfrenta problemas com o ex, genitor do bebê. Ela revelou que teria sido abandonada e ele se recusa a dar uma ajuda financeira.

"Pessoal, criei uma vaquinha online para quem quiser contribuir com o enxoval do Arthurzinho", escreveu a artista. A interprete da personagem Vivi em 'Chiquititas' estipulou como meta de arrecadação o valor de R$ 6 mil. Até o momento ela já conseguiu R$ 142,00 reis.

Vale dizer que Renata está com sete meses de gestação. Ela anunciou a gravidez em janeiro. "Sempre quis ser mãe, e fui abençoada com a princesa mais doce do mundo, a Aurora. Mas meu maior sonho sempre foi ser mãe de 2. O tempo passou, a vida mudou, o sonho foi ficando cada vez mais distante… até que Papai do céu nos abençoou novamente!!! Estou grávida!!!", revelou a atriz na ocasião.

