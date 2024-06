Grávida, Mel Fronckowiak ganha chá de fraldas surpresa: "Momentos felizes"

À espera do segundo filho com Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak foi surpreendida com um chá de fraldas e refletiu sobre a segunda gestação

Grávida do segundo filho com Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak foi surpreendida com um chá de fralda! Nesta quinta-feira, 20, a atriz compartilhou um lindo relato sobre a festa que recebeu das mães de colegas de escola da primogênita Nina, de 6 anos.

Com direito a bolo, balões e muitas flores na decoração, a celebração ainda recebeu a mãe da atriz, Berenice Nunes. A artista, que está na 30ª semana de gestação, publicou diversas fotos com as convidadas e não deixou de mostrar a barriguinha.

"No meio de tanta correria e sobrecarga, a vida surpreende a gente com momentos felizes que nunca mais sairão da memória. Ontem eu pude viver um deles. As mães da série da minha filha fizeram um chá de fralda surpresa pra mim (até a minha mãe participou e eu nem desconfiei!)", iniciou Mel na legenda da publicação.

Na sequência, ela refletiu sobre estar vivendo a maternidade pela segunda vez. "Vivemos um encontro de coragem, de afeto, de solidariedade e de muitas risadas também. Mulheres que se fortalecem juntas no atravessamento da vida e nos desafios da maternidade. Não tem como ser mais especial", relatou a atriz.

E continuou: "Em um determinado momento, uma das minhas amigas me fez refletir sobre algo importante: às vezes, por conta da vida corrida e das burocracias que precisamos resolver, os momentos da segunda maternidade não são tão celebrados como os da primeira".

"E eu saí dessa noite ainda mais disposta a viver cada detalhe dessa jornada, observando cuidadosamente a barriga que cresce e aponta na direção de uma vida nova, pra todos nós. Obrigada, meninas, amigas que a maternidade me deu, por me fazerem sentir tão amada e especial", finalizou Mel Fronckowiak.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Fronckowiak (@melfronck)

