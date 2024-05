Letícia Cazarré mostra momentos da ‘vida real' com os caçulas: "Não é uma reclamação”

Mãe de 6, a esposa do ator Juliano Cazarré precisou fazer um procedimento na filha, Maria Guilhermina, que tem uma doença no coração

Letícia Cazarré compartilhou com os seus seguidores passou por mais um susto com Maria Guilhermina, sua quinta filha com o ator Juliano Cazarré, nesta quarta-feira, 08: a personal stylist trocou pela primeira vez sozinha o bottom, dispositivo que auxilia a alimentação da filha, que nasceu com Anomalia de Ebstein.

Logo em seguida, o filho mais novo precisou de um banho e adicionou mais uma tarefa à lista da mãe de seis. Assim, ela garantiu que Guilhermina está bem e decidiu registrar os momentos da “vida real" em suas redes sociais:

"Estava gravando e o Juliano me chamou porque o bottom da Maria Guilhermina tinha saído. O bottom é um dispositivo que ela usa na barriguinha para poder se alimentar porque ela tem uma difagia e não engole o suficiente para ser alimentada com segurança por via oral, por isso ela usa esse dispositivo na barriga", começou.

"E ele quebrou. Quando quebra, tem que trocar e quem trocou dessa vez fui eu. Eu já tinha visto as meninas trocarem, participei e ajudei, mas não tinha trocado de fato. Mas dessa vez a pessoa mais experiente na casa era eu. Tinha uma fisioterapeuta querida que ajudou em tudo, ficou segurando o 'bottomzinho' quebrado pra não vazar e a técnica [de enfermagem] também ajudou, mas quem trocou fui eu", contou Letícia.

"Não é uma reclamação, eu gosto de estar à frente dessas intercorrências, se eu estiver em casa peço para me chamarem. Quero trocar, quero fazer", contou Letícia, que afirmou que gosta de fazer parte da rotina da filha e ajudar nos momentos de complicação. "Elas me chamaram e, com muita calma, ligamos para a enfermeira do home care que foi orientando o passo a passo. Foi bem tranquilo e vamos chamar outra enfermeira que vem pessoalmente pra validar que está tudo certinho, mas acredito que sim", continuou.

"A Guilhermina como sempre sorrindo o tempo todo, muito boazinha, parece não ter sentido dor na troca e ficou bem confortável. Não é uma intercorrência que coloca a vida dela em risco, como é quando sai a cânula porque ela não respira, mas tem que ter muito cuidado. Uma colocação errada pode perfurar o estômago e dar várias complicações", explicou.

No entanto, outra situação aconteceu logo em seguida. "Assim que acabei de trocar o bottom, o Juliano me chamou com o Estêvão no colo e falou 'amor, tem que trocar ele'. Tava todo sujo, então vai tomar banho esse baixinho…”, seguiu.

Letícia finalizou a narração de uma mãe de seis filhos com um "tá tudo bem por aqui, mas é sempre uma responsabilidade muito grande" e disse que sente um peso maior nas responsabilidades do dia a dia quando acontece uma intercorrência essa. A mãe declarou que, por menor que ela seja, é sempre uma preocupação. "O sentido de responsabilidade sobre a vida e o corpinho da Guilhermina, a dorzinha que ela sente e os sacrifícios que ela faz sempre fica evidente", desabafou.

O casal é pai de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de um, e Estêvão, de dois meses.