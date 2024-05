Tata Werneck desabafa sobre conservação de imagem da filha: "Não gosto de expor"

Por meio das redes sociais Tata Werneck explicou sobre a decisão de conservar a imagem da filha, Clara Maria, de quatro anos de idade

Neste sábado, 18, Tata Werneck explicou para os fãs sobre a decisão de conservar a imagem de filha, Clara Maria, de quatro anos. A pequena é filha da humorista com Rafael Vitti.

“Eu não gosto muito de expor a Caca. Ponho às vezes, mas não gosto quando postam ela. Me sinto desrespeitada. Porque a gente [eu e Rafa Vitti] optou isso para ela", iniciou nos Stories do Instagram. "Não faço comercial, já me ofereceram dinheiro, não faço comercial com a minha filha, minha filha não trabalha. A gente quer levar ela por esse caminho”, esclareceu Tata.

“Não estou julgando quem faz não, tá? Só estou dizendo que essa foi a opção que a gente fez para a Caca”, finalizou, postando um vídeo rápido com a filha na sequência.

Tata Werneck revela se quer aumentar a família com Rafa Vitti

Em março deste ano, Tata Werneck, conhecida por seu bom humor nas redes sociais, brincou ao responder uma pergunta sobre os planos de aumentar a família com Rafa Vitti. Mãe de Clara Maria, de quatro anos, ela admitiu que pretende dar um irmãozinho para a pequena, mas fez questão de apontar que as ‘previsões das videntes’ estão erradas.

Nos stories de seu perfil, a apresentadora e humorista abriu uma caixinha de perguntas para responder às dúvidas dos seguidores, como costuma fazer sempre que tem tempo. Quando questionada sobre a possibilidade de ter mais um herdeiro com seu marido, Tata confirmou que tem vontade de aumentar a família sim, mas não por hora.

"Quero, mas não agora. Várias videntes previram que eu vou ter um filho por agora”, ela brincou com as especulações envolvendo uma nova gravidez. É importante mencionar que essa não é a primeira vez que a famosa brinca com o assunto em suas redes sociais. No final do ano passado, ela também reforçou a vontade de dar um irmãozinho à primogênita.

“Queria muito (ter mais filhos). Não queria tirar da Cacá a oportunidade de ela ter, na vida dela, alguém que represente o que o meu irmão representa para mim. É o meu amor, eu sou apaixonada por ele. Mas acho bem difícil”, disse Tata, que se casou com o ator em uma cerimônia civil improvisada pouco antes da chegada da primeira herdeira.