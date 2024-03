Tata Werneck revela se quer aumentar a família com Rafa Vitti: ‘Videntes previram’

Será que Clara Maria vai ganhar um irmãozinho em breve? Tata Werneck abre o jogo sobre planos para ter mais filhos com Rafa Vitti

No último domingo, 17, Tata Werneck, conhecida por seu bom humor nas redes sociais, brincou ao responder uma pergunta sobre os planos de aumentar a família com Rafa Vitti. Mãe de Clara Maria, de quatro anos, ela admitiu que pretende dar um irmãozinho para a pequena, mas fez questão de apontar que as ‘previsões das videntes’ estão erradas.

Através dos stories de seu perfil, a apresentadora e humorista abriu uma caixinha de perguntas para responder às dúvidas dos seguidores, como costuma fazer sempre que tem tempo. Quando questionada sobre a possibilidade de ter mais um herdeiro com seu marido, Tata confirmou que tem vontade de aumentar a família sim, mas não por hora.

"Quero, mas não agora. Várias videntes previram que eu vou ter um filho por agora”, ela brincou com as especulações envolvendo uma nova gravidez. É importante mencionar que essa não é a primeira vez que a famosa brinca com o assunto em suas redes sociais. No final do ano passado, ela também reforçou a vontade de dar um irmãozinho à primogênita.

Tata Werneck fala sobre planos para aumentar a família - Reprodução/Instagram

“Queria muito (ter mais filhos). Não queria tirar da Cacá a oportunidade de ela ter, na vida dela, alguém que represente o que o meu irmão representa para mim. É o meu amor, eu sou apaixonada por ele. Mas acho bem difícil”, disse Tata, que se casou com o ator em uma cerimônia civil improvisada pouco antes da chegada da primeira herdeira.

Vale mencionar também que Rafa já contou como se apaixonou por Tata quando participou do clássico quadro Arquivo Confidencial do extinto Domingão do Faustão, na TV Globo. Na ocasião, o marido da humorista contou que pediu para usar o banheiro da casa dela depois de um jantar romântico. Mas ele acabou ficou encantado quando ela começou a tocar bateria em seu estúdio.

Inclusive, Tatá também aproveitou a ocasião para revelar que por pouco os dois não ficaram juntos. É que a humorista não planejava engatar em um relacionamento depois dessa noite. Isso porque ela tinha preconceito com o fato de Rafa ser 12 anos mais novo do que ela. "Demorei muito para admitir que estava apaixonada por ele", declarou.

