Tatá Werneck já revelou dificuldade em relação com Rafa Vitti; entenda

Durante o quadro Arquivo Confidencial, Tatá Werneck relembrou início turbulento na relação com Rafa Vitti

Discreta quanto a sua vida pessoal, a comediante Tatá Werneck (40) volta e meia desperta dúvidas nos admiradores sobre detalhes de sua intimidade. Uma delas, é sobre seu casamento com o ator Rafa Vitti (27).

Juntos há seis anos, os dois não são do tipo que apostam na exposição do relacionamento. No entanto, no início do namoro, o casal enfrentou certas barreiras para que o romance desse certo.

Em 2018, Tatá participou do clássico quadro Arquivo Confidencial do extinto Domingão do Faustão, na TV Globo. Na ocasião, Rafa Vitti deu um depoimento emocionante sobre o namoro dos dois e contou como eles se conheceram.

"A gente foi a um restaurante japonês. Fui te deixar em casa, malandramente pedi para fazer xixi, você já entrou no seu estudiozinho e começou a tocar bateria. Pensei: 'Meu Deus do céu, que mulher é essa? Preciso tomar uma atitude, mostrar o que quero'. Tasquei um beijão. No começo, ela achou estranho, mas não deixei ela pensar muito, não", contou.

Logo após ouvir a mensagem do marido, Tatá revelou que por pouco os dois não ficaram juntos. Isso porque ela tinha preconceito com o fato de Rafa ser 12 anos mais novo do que ela. "Demorei muito para admitir que estava apaixonada por ele", declarou.

"Vi que eu mesma tinha preconceito de namorar um cara mais novo. Terminava com ele sempre até descobrir um amor que já existia. Eu te amo, você é minha luzinha que faz brilhar tudo em volta", se derreteu a carioca.

A artista completou elogiando o jeito livre que o amado se comportava e que estava aprendendo muitas coisas com ele. "Essa geração dele vem com menos questões que a gente. É um cara livre, não tem problema de demonstrar a fragilidade dele. Sensível, poeta, gostoso, eu te amo", disse.