Tatá Werneck dispara contra hater que criticou sua maternidade: ‘Menos mãe’

Após internauta questionar cuidados de Tatá Werneck com filha, comediante detona hater nas redes sociais

Neste último sábado, 8, a atriz e comediante Tatá Werneck deixou a raiva tomar conta ao responder um comentário infeliz. Em suas redes sociais, uma internauta insinuou que o ator Rafael Vitti, marido da apresentadora, estaria suprindo uma possível ausência da humorista, que explodiu ao comentar a crítica infeliz.

Recentemente, Rafael foi flagrado chegando com a filha, Clara Maria, de apenas três anos de idade, em um aeroporto. Foi aí que uma internauta achou certo questionar o papel de mãe feito pela humorista na criação da criança. Porém, não imaginava que tomaria uma invertida de Tatá Werneck.

“Ele é a mãe da relação”, ironizou a internauta, que ainda arrecadou algumas curtidas com a fala em tom machista. “Menina, você é idiota? Como uma mulher pronuncia algo desse tipo em 2023? Quer lutar contra você mesma? Eu tô trabalhando, c*ralho! Isso não me faz menos mãe”, disparou a comediante.

Alguns internautas ainda aproveitaram para defender Tatá. “Normalizaram tanto homens serem completamente inúteis na criação dos filhos que, quando um pai é presente, ficam chocados e acham que ele está fazendo um favor ou sendo explorado”, comentou uma pessoa. “Agora pronto. Uma mãe não pode trabalhar e deixar o pai ser responsável pela filha? Pelo amor de Deus. Que povo mais idiota”, opiniou uma outra.

🚨FAMOSOS: Após Rafa Vitti ser visto com a filha Clara, uma internauta disse: “Ele é a mãe da relação” - fazendo a teoria na cabeça dela de que a mãe, Tata Werneck, não cuidaria dela. A atriz viu e respondeu: “Menina você é idiota? Eu estou trabalhando. Isso não me faz menos mãe” pic.twitter.com/xCJT9pSVjv — CHOQUEI (@choquei) July 9, 2023

Tata Werneck encanta seguidores ao postar vídeo com a filha: “Fofura”

Tata Werneck encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo fofo com a filha Clara Maria. Mãe e filha surgiram com roupas iguais cantando em uma festa junina. O look combinado por mãe e filha era um roxo com detalhes em amarelo. A música escolhida para ser performada por Tata e Clara durante o arraial foi “Amor I Love You” de Marisa Monte. Apesar de tímida a menina de três aninhos cantou e ainda recebeu um beijo da mamãe coruja.

“Eu amo cada detalhe da minha deusa. Eu te amo perdidamente. Muita gente pergunta se somos gêmeas. Mas não. Há uma diferença de idade. Se voltar o vídeo em câmera lenta vai perceber”, brincou Tata na legenda sobre a semelhança com a filha.

Os seguidores de Tata adoraram a performance de mãe e filha e rasgaram elogios à Clara nos comentários! “Essa deusa é demais”, escreveu um fã. E outra seguidora notou: “Ela cantando toda tímida”. E outra admiradora comentou: “Tão linda”.

Além do vídeo com a filha, Tata também compartilhou diversos vídeos do arraial que participou neste último final de semana. O evento contou com a presença da cantora e ex-BBB Aline Wirley, que cantou a canção “Ragatanga” no palco com Tata, Clara e Letícia Colin. A atriz da novela Terra e Paixão ainda surgiu com o amigo e comediante Eduardo Sterblich cantando no palco. Ainda estavam presentes na festa realizada na casa de Tata e seu marido Rafa Vitti, o ator Rodrigo Lombardi e a atriz Tathi Lopes, que está contracenando com a comediante e apresentadora na novela das 21h.