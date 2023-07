Tata Werneck mostra produção para casamento do irmão e filha rouba cena: 'Peruca'

Para casamento do irmão, Tata Werneck impressiona ao surgir arrumada com Rafa Vitti e a filha, Clara Maria, rouba a cena com detalhe

A apresentadora Tata Werneck impressionou ao mostrar fotos da família pronta para o casamento de seu irmão. Nesta quarta-feira, 05, a famosa compartilhou cliques arrumada ao lado do marido, Rafa Vitti, e a filha, Clara Maria, de 3 anos, que roubou a cena ao aparecer com um acessório inusitado para o evento.

De maquiagem e cabelos feitos, a humorista chamou a atenção ao apostar em um vestido curtinho todo brilhante, de busto prateado e saia rosa. O amado foi de terno cinza e óculos escuros. Já a herdeira do casal mostrou sua personalidade e decidiu até colocar uma peruca.

"Casamento do meu irmão marque seu irmão que não me segue e gere uma briga em família antes das 10 da manhã. Meu irmão casou com a mais linda @daliaschneider que agora é parte da família. Amem-na . Desejem bom dia", escreveu Tata na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram o trio e se divertiram com o estilo Clara Maria. "Deusa de peruca", falaram os seguidores. "A peruca da Clara, essa criança tem muito bem atendidas suas necessidades de expressão", observaram outros.

Tata Werneck encanta seguidores ao postar vídeo com a filha: “Fofura”

Tata Werneck encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo fofo com a filha Clara Maria. Mãe e filha surgiram com roupas iguais cantando em uma festa junina.

O look combinado por mãe e filha era um roxo com detalhes em amarelo. A música escolhida para ser performada por Tata e Clara durante o arraial foi “Amor I Love You” de Marisa Monte. Apesar de tímida a menina de três aninhos cantou e ainda recebeu um beijo da mamãe coruja.

“Eu amo cada detalhe da minha deusa. Eu te amo perdidamente. Muita gente pergunta se somos gêmeas. Mas não. Há uma diferença de idade. Se voltar o vídeo em câmera lenta vai perceber”, brincou Tata na legenda sobre a semelhança com a filha.

Os seguidores de Tata adoraram a performance de mãe e filha e rasgaram elogios à Clara nos comentários! “Essa deusa é demais”, escreveu um fã. E outra seguidora notou: “Ela cantando toda tímida”. E outra admiradora comentou: “Tão linda”.

Além do vídeo com a filha, Tata também compartilhou diversos vídeos do arraial que participou neste último final de semana. O evento contou com a presença da cantora e ex-BBB Aline Wirley, que cantou a canção “Ragatanga” no palco com Tata, Clara e Letícia Colin. A atriz da novela Terra e Paixão ainda surgiu com o amigo e comediante Eduardo Sterblich cantando no palco.

Ainda estavam presentes na festa realizada na casa de Tata e seu marido Rafa Vitti, o ator Rodrigo Lombardi e a atriz Tathi Lopes, que está contracenando com a comediante e apresentadora na novela das 21h.

