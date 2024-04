Flávia Alessandra homenageia o pai em seu aniversário: "Base das nossas vidas"

O pai da atriz Flávia Alessandra, seu Hélio Costa, completou 88 anos de vida neste sábado, 27, e ganhou uma linda homenagem da filha

Flávia Alessandra usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu pai, Hélio Costa, que completou 88 anos de vida neste sábado, 27.

Em seu Instagram, a atriz compartilho um vídeo com vários momentos especiais ao lado do pai, incluindo alguns registros de quando era criança, e escreveu uma bela mensagem, ressaltando suas qualidades e o amor que ele tem pela família.

"Pai, amigo, avó, base das nossas vidas. 88 anos lindamente vividos. Nosso botafoguense, professor, advogado e comandante. Conheceu e explorou esse mundão. Celebra nossas vitórias. Apoia nossas tentativas. Erros. Acertos. Trajetória da vida. Ele ama uma boa comida, uma boa conversa e sua família. Te amo pai. Como o infinito. Obrigada por tudo", declarou a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Flávia deixaram mensagens parabenizando seu Hélio. "Feliz daquele que tem esse privilégio. Parabéns para o seu paizão", disse uma seguidora. "Viva seu comandante Hélio!! Saúde e as coisas mais lindas pra ele, parabéns pelos 88 anos de vida", desejou outra. "Felicidades, muitos anos de vida e muitas bênçãos para seu pai", escreveu uma fã.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Leia também: Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa exibe detalhes do seu apartamento

Flávia Alessandra fala sobre cobrança por juventude

Em entrevista recente à revista "Mensch", Flávia Alessandra falou abertamente sobre a pressão que a sociedade impõe com relação à idade da mulher. Aos 49 anos de idade, a atriz afirmou que lida bem com sua imagem e está satisfeita com o que vê no espelho.

"De fato, essa cobrança pela juventude eterna é muito chata. Vejo amigas que sofrem com comentários na internet. Amores, envelhecer faz parte do processo. Minha preocupação é passar por esse processo da melhor forma possível. Cheia de disposição e feliz, que é o que mais importa", disse ela. Saiba mais!