Sandra Annenberg encanta ao dividir clique inédito com a mãe

Nas redes sociais, a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg compartilhou um clique inédito com a mãe, Débora Takser, e fez uma reflexão

Sandra Annenberg encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 27, ao compartilhar um clique inédito com a mãe, Débora Takser, de 85 anos. Ao dividir a imagem no feed do Instagram, a jornalista e apresentadora do Globo Repórter, da TV Globo, fez uma reflexão sobre o tempo.

"Minha mãe fez 85 anos este mês e por dois meses temos exatamente 30 anos de diferença. Quando ela tinha 30, eu nasci. Tive minha filha aos 35. Faço 56 em pouco tempo… minha filha faz 21 logo depois. O que esses números significam? Nada. A não ser ver que o tempo passa…", disse a mãe de Elisa no começo do texto.

Em seguida, Sandra falou sobre os ensinamentos que dona Débora passou para ela. "Aprendi muito com a minha mãe, frases que poucos compreendem, mas que me dizem muito. Aprendi o que ser e o que não ser. (Não sei qual dos dois aprendizados é mais importante). Hoje olho pra ela e agradeço. Hoje olho pra ela e vejo que ainda tenho tempo", acrescentou.

"Me lembro de um dia que encontrei um amigo dela que tinha me conhecido criança e ele disse: Nossa, o tempo é inexorável! Eu não sabia o que essa palavra significava, fiquei com vergonha de perguntar… e fui procurar. Hoje não tenho mais vergonha de dizer que não sei. O tempo é sim Inexorável: adjetivo de dois gêneros. 1. que não cede ou se abala diante de súplicas e rogos; inflexível, implacável. 2. cujo rigor, severidade, não pode ser amenizado. O tempo simplesmente passa… E como passamos por ele?", finalizou.

Vale lembrar que em 2022 Sandra falou sobre o quadro de saúde da mãe, diagnosticada com Alzheimer. "Minha mãe teve uma melhora expressiva depois da implantação de uma válvula no cérebro. Ela sofre de hidrocefalia e Alzheimer. Com a cirurgia, conseguiu recuperar muito da cognição", disse a jornalista em entrevista ao Gshow.

Confira a publicação:

