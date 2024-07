Relembre o motivo do término entre Gisele Bündchen e Leonardo Di Caprio

A modelo Gisele Bündchen e Leonardo Di Caprio namoraram entre os anos de 1999 e 2005, mas terminaram por causa de um momento difícil para a brasileira

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Há algum tempo, a modelo Gisele Bündchen abriu o jogo sobre o relacionamento com Leonardo DiCaprio, dezenove anos após o fim do namoro com o astro de Hollywood. A top model revelou o que motivou os dois a seguirem caminhos diferentes e um momento de tensão vivido por ela em decorrência da fragilidade de sua saúde mental. Na ocasião, Gisele, contou que também tomou uma atitude drástica. Confira o que ela disse a seguir.

"Eu não senti que poderia dividir (o peso) dos meus ataques de pânico com ninguém", revelou a modelo em entrevista a revista Porter. Segundo Gisele, Leonardo não estava disposto a dar suporte para ela naquele momento de fragilidade e que o estilo de vida dos dois era bastante diferente. Com a saúde mental instável, Gisele confessou durante o bate-papo que tentou tirar a própria vida.

Ainda que se sentisse desamparada pelo namorado, a modelo contava com a ajuda de amigos e familiares, e foi este apoio que fez com que ela repensasse o relacionamento com o vencedor do Oscar, percebendo que o namoro não tinha mais sentido. Foi também neste momento que ela decidiu abandonar alguns vícios como o fumo e o consumo de bebidas alcoólicas, o que era comum também na rotina de DiCaprio.

Em seu livro, a brasileira que fez sucesso ao redor do mundo conta como tomou a decisão e passou a cuidar mais de si mesma. Gisele é uma grande amante dos exercícios físicos, compartilhando em algumas ocasiões as práticas yoga que realiza.

Fim do novo amor?

Recentemente, Gisele foi envolvida em um rumor de relacionamento com Joaquim Valente. Ainda que nunca tivessem assumido o romance publicamente, a revista In Touch Weekly apontou que o namoro chegou ao fim. Segundo a fonte do portal norte-americano, Joaquim teria se incomodado com os holofotes focados nele em decorrência do romance com a modelo.