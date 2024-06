Namoro de Gisele Bündchen teria chegado ao fim, diz revista

Gisele Bündchen teria se separado de Joaquim Valente e teria culpado a culpa no ex-marido, Tom Brady, diz a revista In Touch Weekly

A modelo Gisele Bündchen estaria solteira novamente. De acordo com a revista In Touch Weekly, o romance dela com Joaquim Valente teria esfriado e eles estariam afastados poucos meses após o namoro ser revelado.

Segundo a publicação, a fama teria incomodado o rapaz. “Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não está acostumado com toda a atenção que recebia”, afirmou uma fonte.

Além disso, a revista levantou a informação de que Gisele teria culpado o ex-marido, Tom Brady, por sua separação por causa de uma piada em um programa de TV. “Ela atribui a culpa ao Tom. Ao concordar em fazer o programa, ele basicamente colocou um alvo nas costas de Joaquim”, disse o informante.

Vale lembrar que Gisele e Joaquim não assumiram o namoro publicamente. Ela apenas deu a entender em entrevistas que estaria namorando, mas eles não apareceram juntos em eventos ou fotos nas redes sociais.

A ausência de Gisele Bündchen no Met Gala

A modelo Gisele Bündchen não foi ao tradicional baile do Met Gala 2024, em Nova York, em maio de 2024. Ela costuma ser presença garantida e marcante no evento fashion e sua ausência neste ano foi sentida pelos fãs. Agora, o verdadeiro motivo da ausência dela foi revelado.

De acordo com o site da Revista People, Gisele estava com seus filhos no dia do evento e também está envolvida com a ajuda ao Rio Grande do Sul, que enfrenta uma grande enchente. Ela mora na Flórida, Estados Unidos, e não foi a Nova York. “Ela está ocupada com a família em Miami. Ela tem uma vida totalmente plena e está muito ocupada com os filhos”, disse a fonte.

E completou: “Além disso, neste último ano ela tem trabalhado mais do que em 20 anos [de carreira]. Ela tem tantos projetos. Ela tem trabalhado o tempo todo. Ela tem trabalhado incansavelmente na semana passada para ajudar seu estado natal, Rio Grande do Sul, no Brasil, que está sofrendo com a enchente mais devastadora que já houve. Ela tem família lá e está consumida pela preocupação”.