Gisele Bündchen supera crise e volta a sorrir

Na Costa Rica, a modelo Gisele Bündchen surge outra vez ao lado do professor de jiu-jitsu Joaquim Valente e reacende rumores de affaire

Desde que anunciou o término do casamento de 13 anos com o astro de futebol norte-americano Tom Brady (45), Gisele Bündchen (42) tem se mantido discreta e longe dos holofotes. Ainda assim, a vida amorosa da übermodel segue rendendo assunto. A gaúcha voltou a alimentar suspeitas de que estaria tendo um affaire com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente (34) ao ser vista andando a cavalo ao lado do brasileiro, na Costa Rica, país no qual passou parte de sua temporada de descanso. Os rumores de que estariam se envolvendo surgiram em novembro do ano passado, quando foram vistos jantando, também na Costa Rica, em companhia dos herdeiros dela, Benjamin (13) e Vivian Lake (10), em clima de pura descontração.

Em meio às fofocas, ambos seguem em silêncio. “Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo o meu coração”, limitou-se ela a dizer, após se separar de Tom. “Não me sinto pressionada, vivo minha verdade. Mas adoraria poder ter mais privacidade”, confessou ela, em uma entrevista à CARAS.

A top e Joaquim se conheceram há pouco mais de um ano, quando ela começou a fazer aulas de defesa pessoal e de jiu-jítsu na academia da família Valente, em Miami. “Conheci o Joaquim por causa do meu filho. Um amigo me falou sobre a escola de artes marciais dele e, como Benjamin está na adolescência, pensei que ele poderia se interessar. Inicialmente, não estava pensando nisso para mim, mas quando o trouxe para a primeira aula e comecei a conversar com o Joaquim, percebi que era muito mais do que legítima defesa”, disse a übermodel, que se encantou pela atividade. “Fiquei muito interessada na filosofia deles. Era algo sobre o qual eu definitivamente queria aprender mais e, então, fiquei viciada! Minha filha também começou a fazer e ela adora. Vivian diz: ‘mãe, olha o que eu posso fazer!’. Ela se sente tão empoderada”, contou a beldade.

Hoje, Joaquim é instrutor pessoal do trio e, segundo fontes, esse seria o motivo pelo qual acompanha a família nas viagens, o que, consequentemente, estaria fazendo a dupla se conhecer melhor. A família de Joaquim tem um longo histórico com as artes marciais. São três gerações dedicadas às práticas. Ao lado dos irmãos, Pedro e Gui, Joaquim é dono de uma academia na Flórida. Caçula do clã, ele mudou-se para Miami em 2007, onde cursou criminologia na Barry University. “Se você controla suas energias, pode usá-las a seu favor, tornando possível que uma pessoa menor vença uma pessoa maior. Então, você não está baseando seus movimentos na força física, mas sim na técnica, usando as leis da física a seu favor ao lidar com agressões”, costuma falar Joaquim, sobre princípios de seu trabalho.

Assim como Gisele, o instrutor tem se mantido discreto e não fala publicamente sobre a relação com a gaúcha e os filhos. A mãe de Joaquim, no entanto, já declarou torcida para que as especulações se tornem uma realidade e não esconde que aprova a relação. “Claro! Quero ver meu filho feliz. Se ele estiver feliz, fico feliz também”, disparou ela, que viu a rotina virar de ponta-cabeça desde que o caçula passou a sair nos noticiários. “É gente telefonando do mundo todo. Estão fazendo uma confusão danada! Já confundiram até uma foto do Pedro achando que era o Joaquim”, falou.

Adepta de estilo de vida zen, Gisele tem procurado estar próxima à famíla. No fim do ano passado, por exemplo, desembarcou no sul para passar temporada ao lado dos pais, Valdir e Vânia, seu porto seguro. “É o meu Rio Grande do Sul. Onde tudo o que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Sempre tão bom voltar para casa”, celebrou ela, nas férias. Na ocasião, Gisele e os filhos se reconectaram com a natureza e com as coisas simples da vida. “Procuro estar em contato com a natureza de alguma forma, isso é uma necessidade minha, faz parte da minha essência. Consequentemente, os filhos acabam tendo bastante esse contato”, explicou ela.

Refazendo sua rotina, a gaúcha ainda não apagou das redes sociais as fotos nem as declarações que fez para o ex-marido ao longo dos anos, mas está cheia de mudanças. Ela comprou uma casa em

Miami avaliada em 7 milhões de reais e não demorou para iniciar uma reforma no imóvel. Considerada modesta, a residência tem 140 metros quadrados, três quartos, três banheiros, uma sala de jantar com cozinha integrada e ampla varanda. “Sempre mantive os pés no chão, me mantendo conectada com minha origem simples, com minha verdade, com minha essência. Além disso, eu acredito que somos todos únicos e especiais, que ninguém é melhor que ninguém. E que sempre há algo para aprender com todos que estão ao nosso redor”, frisou a estrela, sobre nunca ter se deslumbrado diante de sua carreira e posição social.

Por falar em vida profissional, Gisele não fica parada. De volta aos Estados Unidos, onde é radicada há mais de 20 anos, ela participou de uma sessão de fotos em Hollywood, na Califórnia, e tem mostrado que a vida segue, apesar das adversidades. “Sempre tive muita liberdade para decidir que caminhos iria tomar e segui minha intuição. Acho que sempre fui meio auto-motivada”, já falou ela. Enquanto refaz a vida e independentemente de estar ou não com o coração batendo mais forte, Gisele só tem uma certeza: “O amor é a chave de tudo na minha vida. Se todas as relações entre os seres humanos fossem baseadas em amor, não existiriam guerras, estaríamos cuidando uns dos outros”, resumiu ela, sem medo de ser feliz!

