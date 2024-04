Juan Paiva lamenta trama de personagem em Justiça 2: 'Injustiça'

Sucesso entre os telespectadores, Juan Paiva elenca diferenças entre os protagonistas João Pedro, de Renascer, e Balthazar, de Justiça 2

Parte do elenco protagonista de Justiça 2, o jovem ator Juan Paiva (26) reflete e lamenta sobre a trama injusta de seu personagem da série, Balthazar. Também na história principal de Renascer, novela das 21h da Globo, o artista compara os trabalhos.

"São histórias totalmente diferentes de Balthazar e João Pedro, de Renascer. Balthazar sofre injustiça simplesmente por lutar pelo seu próprio direito", explica Juan Paiva . Na segunda temporada da série de Manuela Dias (47) ele é preso acusado de um crime que não cometeu.

"Sou muito grato por poder dar voz a pessoas que não têm voz nesse tipo de situação. Entendi esse papel como uma grande responsabilidade porque, infelizmente, são casos comuns e que acontecem muito", lamenta o artista.

Honesto e cheio de sonhos, Balthazar é um jovem motoboy que trabalha para sustentar a avó doente, Dona Regina (Dja Martins). Após uma crise, ele é demitido do restaurante em que trabalha e decide cobrar seus direitos trabalhistas.

Sua história muda quando um assalto ao restaurante lança sobre ele a desconfiança do violento Nestor (Marco Ricca), genro do dono do estabelecimento que o reconhece falsamente pelo crime. Seu nome vem à tona após Balthazar ser confundido pelo sistema de reconhecimento facial de suspeitos da polícia –um cadastro estruturado sobre o racismo.

Então, o personagem de Juan Paiva acaba preso injustamente e cumpre pena de sete anos. Ele deixa a cadeia com a ajuda de Cassiano (Luciano Mallmann), que se tornou paraplégico após uma agressão de Nestor. Apesar do desejo de reconstruir a vida, Balthazar perde tudo o que tinha ao sair da prisão.

A nova temporada mostra a jornada de Balthazar, de Juan Paiva, Jayme, vivido por Murilo Benício (52), Geíza, interpretada por Belize Pombal (38) e Milena, papel da atriz Nanda Costa (37). Justiça 2 já está disponível no serviço de streaming da Globo, o Globoplay.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JUAN PAIVA, BALTHAZAR DE JUSTIÇA 2: