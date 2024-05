Festival e doações: Saiba o que famosos fizeram para ajudar o Rio Grande do Sul

Situação do Rio Grande do Sul comoveu famosos por todo o Brasil, que iniciaram diversas campanhas solidária para ajudar vítimas

A tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul tem provocado uma verdadeira onda de solidariedade por todo o Brasil, principalmente entre os famosos. Nomes como Luciano Huck, Luísa Sonza, AmandaMeirelles, Davi Brito, Virgínia e Pedro Scooby se tornaram destaque no trabalho voluntário durante os últimos dias.

Ajudando das mais diversas formas, diversas personalidades da mídia, independente de faturamento milionário, têm se mobilizado de todas as formas. Até o momento, foram registrados não apenas vaquinhas solidárias, mas também arrecadação de roupas e até mesmo resgate.

Nos últimos dias, Luciano Huck anunciou que iria realizar um jogo beneficente com a presença de diversos famosos, para conseguir arrecadar um grande número de doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Entre os convidados, está o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho.

"A ideia é convocar os heróis dos gramados e um time de artistas para reverenciar os heróis da resistência, que são os gaúchos. Nessas últimas semanas, eles têm dado uma lição para o Brasil de resiliência e de força", disse o apresentador. Os bilhetes custam a partir de R$ 60 (R$ 30 a meia entrada).

A cantora Luísa Sonza também chamou atenção ainda nos primeiros dias das enchentes, que já demonstrava ser um dos maiores desastres naturais do estado em que nasceu. A artista reuniu diversos amigos pessoais e resolveu realizar um festival em prol dos desabrigados. Até então, nomes como Duda Beat, Pedro Sampaio e Gloria Groove estão confirmados.

"A ideia era reunir forças para ajudar o Sul. Iniciei a movimentação postando nas redes e convidando artistas. Consequentemente, os parceiros foram abraçando a causa, como o Pedro Sampaio. Com isso, através da ABRAPE, o que era um show, se transformou em um festival”, disse Luísa à Forbes Brasil.

Esse domingo tá diferente, tá especial. Vamos transmitir o #FutebolSolidário do @domingão para ajudar a arrecadar doações pras vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



Toda a receita de comercialização dos patrocínios do "Futebol Solidário" será doada para os projetos… pic.twitter.com/UHDWiknS7f — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 21, 2024

Além dos eventos, personalidades como Davi e Amanda Meirelles, campeões das últimas edições do Big Brother Brasil, se prontificaram em ajudar de perto as vítimas do Rio Grande do Sul. Direto do estado, eles atuaram na linha de frente cada um da maneira que podia.

Médica de formação, Amanda revelou que ficou cerca de 60 horas de plantão em um hospital no município de Canoas. Atendendo a população local de maneira voluntária, ela confessou que ver a realidade da região de perto foi algo impressionante.

"As pessoas se encontram no corredor e se emocionam, porque muitas foram resgatadas de botes, de helicópteros. É uma situação de muita solidariedade, não é só trabalho. Eu acho que é missão. É propósito, as pessoas guardam as suas dores para colaborar com o próximo, eu me sinto muito honrada de estar aqui tendo esse contato, esse convívio com excelentes profissionais de diversas áreas", completa.