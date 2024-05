Latino relembra agressão sofrida em avião: "Cuspiu na minha cara"

Em participação de podcast, Latino relembra agressão que sofreu durante viagem de avião e detalha sua reação; saiba mais!

O cantor Latino deixou seus fãs chocados ao revelar uma agressão que sofreu durante uma de suas viagens. Em participação do podcast Papagaio Falante, de Sérgio Malandro, o artista relembrou a situação delicada, que aconteceu devido a ciúmes de um marido no vôo.

Na entrevista, o famoso contou que o homem não gostou do comportamento de sua esposa com ele. "Teve um cara que cuspiu na minha cara uma vez. A mulher dele ficou dando em cima de mim, dando mole, no avião. Eu estava lá, quieto, na minha, fazendo nada, o cara foi lá e deu uma cuspida na minha cara", revelou Latino.

O cantor contou que, mesmo com o gesto desagradável, preferiu não agir e revidar a agressão. "Ficou por isso mesmo. Eu vou agredir? Não sou um cara de agredir, nunca briguei na vida. Não sei nem agredir uma pessoa. Eu sou um cara de desenrolar [conversar], eu tenho milhões de amigos que brigam por mim, mas eu não sei brigar", confessou.

Ao finalizar, Latino disse que preferiu terminar a discussão apenas com palavras. "Eu pensei: 'Se eu enfrentar esse cara, ele vai dar um murro na minha cara'. Falei para ele assim: 'Obrigado'', contou o artista.

Confira:

Rayanne Morais abre o jogo sobre traições de Latino

No último dia 15, a atriz Rayanne Morais relembrou o seu relacionamento com o cantor Latino em uma entrevista. Ela esteve no podcast Papagaio Falante e contou sobre a separação do casal pouco tempo após o casamento em 2014. Ela disse que descobriu duas traições enquanto estavam juntos, que tiveram como frutos dois filhos dele.

"Eu casei e descobri que o homem tinha feito um Matheus e uma Valentina. Um tinha 2 meses de nascido, e outro um mês. Enquanto eu estava fazendo o casamento, ele estava fazendo filho. Ele fez dois. Eu não sabia, aí descobri depois", disse ela.

E completou: "O bom é que matemática é exata, né? Não tem como ele mentir nisso, porque Tem o Matheus e a Valentina, que é só pegar a idade desde que você vai ver que eles nasceram antes de eu me casar. Ele fez dois filhos enquanto estava casando comigo".

Então, ela declarou: "Eu provo que fui corna. Tenho prova que eu fui corna. Latino é bom para ser amigo, não para ser mulher".