Ben Affleck e Jennifer Lopez seguem juntos mas ‘não estão no melhor momento’

Fonte próxima ao casal de celebridades que afirma que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão há meses fora de sintonia; ‘Difícil no dia a dia’

Após uma série de rumores sobre o casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez teria chegado ao fim e que a cantora já teria contratado uma advogada para iniciar o processo de separação. Uma fonte ligada a Lopez revelou na nova edição da PEOPLE que o casal apenas “não está no melhor lugar no momento”.

Apesar de terem se casado em uma cerimônia dos ‘sonhos’ o casal agora lida com a realidade de com as suas diferentes personalidades, enquanto o intérprete de Batman é mais reservado, Lopez por sua vez seria mais aberta sobre seu ponto de vista sobre o que partilhar sobre as suas vidas pessoais.

“Ela gosta de abrir seu coração para seus fãs e para o mundo”, disse a fonte sobre Lopez, que mora na casa conjugal de US$ 60 milhões do casal em Beverly Hills, enquanto Affleck mora em um beliche alugado a alguns quilômetros de distância. “Ele é mais introspectivo e reservado. Isso tem sido difícil no dia a dia”.

Suas diferenças foram reveladas em The Greatest Love Story Never Told, de Lopez, um documentário que ela filmou enquanto fazia o filme This Is Me…Now: A Love Story . No documento, que estreou no Prime Vídeo em fevereiro, Affleck falou sobre reacender seu romance em 2021, 17 anos depois do primeiro término do casal.

“Quando voltamos, eu disse: 'Escute, uma das coisas que não quero é um relacionamento nas redes sociais. Então eu meio que percebi que não é justo perguntar. É como se você fosse se casar com um capitão de barco e dissesse: 'Bem, eu não gosto de água”, disse Affleck, que acrescentou que são “duas pessoas com diferentes tipos de abordagens tentando aprender a se comprometer”.

Apesar da participação de Affleck em The Greatest Love Story Never Told, uma fonte do filme diz que ele nunca se sentiu completamente confortável em mostrar seu romance com Lopez para o mundo mas, ao mesmo tempo, ele nunca quis atrapalhar quem ela é como artista: “Ele sempre ficou impressionado com a forma como ela trabalha tanto e alcança tanto sucesso”, disse a fonte do filme. “Mas a abertura e a promoção não são o seu caminho”.

A fonte do filme diz que é muito cedo para dizer o que acontecerá com o casal. “Não sei se eles vão se separar ou se vão resolver isso”, disse a fonte, que continou: “Sempre houve conflitos em seus estilos e na forma como eles lidam com os problemas, mas nada impediu seu amor ao longo dos anos”.