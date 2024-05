Jennifer Lopez contrata advogada para 'divórcio iminente' com Ben Affleck, diz revista

Acabou? Jennifer Lopez teria contratado advogada conhecida em Hollywood para dar início ao processo de divórcio com Ben Affleck, afirma revista

Ao que tudo indica, o relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck realmente chegou ao fim. Segundo informações da revista americana In Touch, a cantora acionou uma conhecida advogada de Hollywood para iniciar o processo de divórcio.

De acordo com a publicação, Laura Wasser é a maior apontada como responsável por ajudar o casal a romper legalmente a relação. A advogada, inclusive, já ajudou os dois em divórcios anteriores. "Um pedido de divórcio é iminente", relatou uma das fontes ao veículo.

“Laura foi a advogada de divórcio que mediou o divórcio de Ben com Jennifer Garner e representou J-Lo [Jennifer Lopez] em seu divórcio com Marc Anthony. Portanto, há história de ambos os lados", detalhou. Vale lembrar que ainda no último sábado, 18, Ben Affleck foi flagrado sem aliança por um paparazzi, reforçou ainda mais os rumores de separação do casal.

De acordo com a Us Weekly, Ben deixou a casa que divide com a esposa, Jennifer Lopez, “há várias semanas”. “A Jen e o Ben estão tendo problemas no casamento”, relatou o insider. “Eles começaram a se desentender há alguns meses, em meio aos preparativos da Jen para sua turnê”, completou.

Jennifer e Ben reataram o relacionamento em abril de 2021 e se casaram em 2022 após um noivado conturbado em 2004. Segundo fontes da revista Life & Style, apesar do amor e da ótima conexão entre a cantora e o ator, eles ‘simplesmente não conseguem fazer o relacionamento funcionar.’

No passado, Jennifer e Ben terminaram o noivado poucos dias antes do casamento devido à ‘pressão da fama’. Agora, o motivo do término parece ser diferente: "Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado. Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar”, disse a fonte.

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão há meses frequentando terapia de casal

Em meio a boatos de separação, uma fonte próxima a Jennifer Lopez e Ben Affleck abriu detalhes sobre como anda a relação do casal de celebridades. Uma fonte ligada às duas celebridades contou à revista US Weekly que elas estão “há meses fora de sintonia”, mas também foram atrás de ajuda para resolver seus dilemas e estão indo a terapia de casal. Confira os detalhes!