Luís Miranda reforça importância da Parada LGBT+: 'Reivindicar o nosso direito à vida'

No último domingo, 2, foi realizada a 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, na Avenida Paulista. O evento contou com a presença de diversas personalidades, entre elas, o comediante Luís Miranda (54). Em entrevista à CARAS Brasil, ele reforça a importância deste dia como símbolo de luta: "Reivindicar o nosso direito à vida".

Durante a conversa, o ator avalia que a Parada do Orgulho LGBT+ é mais do que uma festividade, é um evento importante em busca de luta por direitos iguais. Luís declara que sempre acompanha, mas por muito tempo não conseguiu comparecer por conta da sua agenda de trabalho.

"Eu vim na primeira, né, e estou aqui com muita felicidade depois de muito tempo trabalhando e não podendo vir, estou aqui de novo em mais uma parada que eu acho importantíssima!", compartilha Luís Miranda.

O comediante menciona que a festividade carrega uma mensagem muito importante de luta para comunidade LGBT+: "[Reivindicação] de não ser assassinado, de não ser discriminado, de não ser perseguido e isso é o mais importante".

"Reivindicando o nosso lugar, nosso lugar no mercado, no mundo e no Brasil. A ideia da gente reivindicar espaços e lugares possíveis para todos os trans, gays e lésbicas. É isso que é o discurso importante. A gente não está aqui só para festejar, porque a gente festeja todo dia, a gente está aqui para reivindicar o nosso direito à vida!", finaliza Luís Miranda.

Recentemente, durante o Carnaval, a CARAS Brasil conversou com Luís Miranda no Camarote Expresso 2222, o artista disse que o feriado chegou diferente neste ano. "É engraçado, eu já fui um cara mais animado para o Carnaval. Ano passado eu trabalhei, esse ano vim me divertir", começou o humorista.

"Mas a sensação é que é uma festa popular, precisamos ver o povo feliz e se divertindo. Isso é uma coisa que me anima quando eu venho na rua, é o que mais me emociona no Carnaval. Óbvio que gostamos de ver as estrelas desfilando, mas o que me anima é o povo", declarou Luís Miranda.

