Família É Tudo: resumo da novela de 03 a 08 de junho

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, Vênus, Electra, Andrômeda e Plutão sofrem por terem que desistir de sua missão

Capítulo 79 - Segunda-feira, 3 de junho

Electra aceita o pedido de casamento de Luca. Chantal consola Murilo. Brenda faz Vênus acreditar que ela desconfia da traição de Tom. Júpiter supervisiona a instalação de gás da galeria. Hans prepara a sabotagem na galeria dos primos. Andrômeda e Chicão reatam o namoro. Vênus decide comemorar o noivado de Electra com um jantar na galeria. Plutão convida a turma do skate para ir ao bar onde Nicole trabalha. Guto tem um mau pressentimento e pede que Lupita não saia de casa. Leda se surpreende com Arnaldo. Mila vê Vênus, Lupita, Júpiter, Electra e Luca chegarem à galeria e avisa a Hans. Hans aperta o detonador.

Capítulo 80 - Terça-feira, 4 de junho

Vênus e Lupita se ferem e são levadas para o hospital. Guto decide ir até a galeria. Maya pensa em voltar para o Brasil. Tom avisa a Ramón que continuará investigando Paulina. Plutão ajuda Nicole no bar. Netuno/Léo se desespera ao ver Vênus sendo levada para o hospital. Leda se assusta com o comportamento de Arnaldo e foge. Enéas percebe o encantamento de Nicole com Plutão. Hans pede notícias de Vênus. Chantal informa Tom sobre o acidente de Vênus. O médico anuncia o estado de Lupita e todos se preocupam. Vênus acusa Hans de ser o culpado pelo atentado contra a galeria.

Capítulo 81 - Quarta-feira, 5 de junho

Hans se defende das acusações da prima. Vênus não aceita falar com Tom. Netuno/Léo se emociona ao falar com Vênus. A cirurgia de Lupita é um sucesso. Tom decide procurar Patty. Leda escolhe um novo pretendente pelo aplicativo de namoro. Paulina ouve Tom dizer que irá à procura de Patty. Tom volta a treinar, e Cláudio reage com despeito. Jéssica descobre que Luca pediu Electra em casamento. Lupita acorda da cirurgia. Júpiter fica com raiva ao saber que Guto gosta de Lupita. Vênus se emociona ao ver, com os irmãos, o estado da galeria.

Capítulo 82 - Quinta-feira, 6 de junho

Vênus, Electra, Andrômeda e Plutão sofrem por terem que desistir de sua missão. Júpiter decide ajudar Guto a conquistar Lupita. Jéssica finge aceitar o casamento de Electra e Luca. Leda estranha alguns hábitos de Bráulio. Catarina entrega para Vênus o laudo dos bombeiros e pede que ela decida se continuará com a missão. Tom chega à casa de Patty. Brenda garante a Paulina que Patty não falará a verdade para Tom. Vênus discute com Hans, e pensa antes de assinar o documento de desistência da herança de Frida.

Capítulo 83 - Sexta-feira, 7 de junho

Vênus rasga o documento e convence os irmãos a continuarem com a missão. Paulina se desespera por não conseguir falar com Patty. Enéas ajuda Nicole a preparar uma surpresa para Plutão. Marieta aprova o visual de Leda para sair com Bráulio. Tom percebe a mentira de Patty ao falar com Caio sobre o que lhe aconteceu. Andrômeda e Electra não conseguem convencer Vênus a falar com Tom. Patty decide pedir mais dinheiro para Paulina. Chicão entrega para Lupita um agrado de Júpiter como se fosse de Guto. Plutão se emociona com a surpresa de Nicole. Bráulio leva Leda para uma festa em um lugar alternativo.

Capítulo 84 - Sábado, 8 de junho

Nicole questiona Plutão sobre sua família. Júpiter tenta descobrir com Marieta o paradeiro da mãe. Leda foge de Bráulio. Vênus sente saudades de Tom. Enéas procura por Netuno/Léo na delegacia. Netuno/Léo sugere que Vênus alugue um foodtruck para inaugurar a galeria. Júpiter inicia treinamento para que Guto conquistar Lupita. Eva foge de Tom, Plutão, Nicole e Enéas. Tom afirma a Paulina que conseguirá provar sua armação para separá-lo de Vênus. Vênus interrompe um clima romântico com Netuno/Léo. Tom se frustra ao saber que Patty viajou e decide procurar Vênus. Patty chantageia Paulina.