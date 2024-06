Sabrina Sato mostra final de semana com Nicolas Prattes e Zoe

De folga, Sabrina Sato mostra como curtiu final de semana com o namorado, o ator Nicolas Prattes, a filha, Zoe, e outros familiares longe da cidade

A apresentadora Sabrina Sato mostrou como foi seu final de semana em família. De folga, a famosa viajou com o namorado, o ator Nicolas Prattes, sua filha, Zoe, e outros parentes para sua casa de campo. Neste segunda-feira, 03, ela revelou fotos dos momentos que viveram longe da cidade.

Curtindo a calmaria do local, a artista e sua herdeira, fruto da relação que viveu com Duda Nagle, apareceram com looks confortáveis para brincarem na areia, jardins e até andarem de skate. Zoe surgiu sorridente aproveitando os momentos ao lado da mamãe, de seus cachorrinhos e de Nicolas Prattes.

"Do nosso final de semana", mostrou Sabrina Sato os registros em família. Nos comentários, os internautas admiraram. "Zoe tá muito adolescente já de skater girl! Muito linda! O tempo voa", falaram. "Cada dia mais linda", elogiaram a pequena.

Ainda nas últimas semanas, a ex-BBB surpreendeu ao mostrar que deixa a filha aprontar suas "artes" em casa. Em um dos espelhos de seu apartamento luxuoso em São Paulo, Sabrina Sato liberou Zoe de pintar o local com tinta e depois a fez limpar.

É bom ressaltar que a apresentadora e Duda Nagle têm uma boa relação. Recentemente, ela ganhou uma homenagem do pai de sua filha. Em uma postagem do ator, ela deixou um recado cheio de carinho para ele. Após o fim do relacionamento, ambos estão comprometidos publicamente desde o Carnaval.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

O fim do casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle

Em março do ano passado, eles anunciaram o fim da relação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse uma postagem de Duda Nagle.

Desde 2021, Sabrina e Duda passaram por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separados, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, a apresentadora confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou Sabrina, que havia acabado de assinar contrato com a rede globo.

"Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução", relatou a apresentadora.

Os dois estavam juntos desde 2016 e tiveram uma filha juntos, Zoe. Nas redes sociais, o casal volta e meia compartilhava momentos da intimidade, o que deixava os seguidores sempre eufóricos e encantados.