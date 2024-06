Após AVC, Milionário atualiza estado de saúde: 'Vivo e cantando muito'

Alguns dias após alta hospitalar, o cantor sertanejo Milionário falou a respeito de sua recuperação e rebateu notícias sobre piora de saúde

O cantor Milionário, da dupla sertaneja com José Rico (1946-2015), publicou um vídeo em suas redes sociais atualizando seu quadro de saúde com boas notícias. No dia 20 de maio, o artista precisou ser internado em um hospital em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, após sofrer um AVC, e chegou a colocar um marca-passo definitivo fisiológico.

Agora, já em casa, ele fez questão de tranquilizar os fãs e rebateu os boatos de que estaria mal. "Oi, gente. Aqui é o Milionário. [Quero] dizer para vocês que estão passando por aqui que eu estou muito bem. Estou com saúde, graças a Deus", iniciou o artista em um registro compartilhado nos stories de seu Instagram.

Em seguida, ele reforçou que está bem e negou qualquer informação de piora em sua saúde: "É notícia falsa, viu? Estou vivo e cantando muito!", completou Milionário. Durante a internação, o cantor foi diagnosticado com arritmia cardíaca e, no dia 24 de maio, realizou a implantação do marca-passo.

Milionário recebeu alta no dia 26 de maio, "disposto, consciente, comunicativo, sem nenhuma presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se normalmente", informou o hospital em nota.

Diagnóstico do cantor Milionário

O cantor Milionário, de 84 anos, foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto (SP) na segunda-feira, dia 20 de maio.

Segundo o boletim médico publicado pela equipe do sertanejo em seu perfil no Instagram, após alguns exames, foi constatado um quadro de AVC Isquêmico. Na nota, a família informou que os sintomas apareceram após o artista ter passado por um estresse traumático.

"No momento, o paciente se encontra consciente, sem presença de déficit motor ou sensitivo, comunicando-se com a equipe e alimentando-se por via oral. O paciente já está em tratamento para prevenir um novo evento e segue em reabilitação", informou o boletim.

O AVC isquêmico, conforme o site do Ministério da Saúde, do Governo Federal, ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). O AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos.