Filho de Bárbara Evans é internado e ela revela o diagnóstico

Com apenas 6 meses de vida, um dos filhos gêmeos de Bárbara Evans foi internado no último domingo, 2, e ela ficou com ele no hospital

A influenciadora digital Bárbara Evans levou um susto com a saúde de um dos filhos gêmeos, Antônio, de 6 meses de vida e fruto do casamento com Gustavo Theodoro. No último domingo, 2, ela e o marido levaram os três filhos ao hospital após eles apresentarem sintomas respiratórios e o pequeno Antônio teve que ficar internado, enquanto os outros dois, Álvaro e Ayla, foram liberados.

Com isso, ela ficou com o bebê no hospital para que ele recebesse a medicação adequada e ficasse em observação dos médicos. A estrela contou que o filho foi diagnosticado com bronquiolite e está internado em um quarto do hospital.

"Antonio vai ficar internado por conta do desconforto respiratório, que está muito forte. Ele não está nem conseguindo mamar de tanto desconforto e também a saturação dele não está legal. Pode ser que piore e é melhor a gente estar aqui no hospital”, afirmou ela.

E completou: "À principio é bronquiolite, já fez todos os exames, já entraram com as medicações. Ele está aqui porque se dificultar ainda mais a respiração tem que ir para a UTI botar o cateter. Ele vai ficar aqui sobre monitoração”.

Bárbara Evans fez homenagem para o marido

Bárbara Evans completou quatro anos de casada com o marido, Gustavo Theodoro, em 29 de maio, e fez questão de comemorar a data especial na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital postou um vídeo com vários momentos do dia em que eles oficializaram a união e se declarou para o amado. "Bodas de flores e frutas. 4 anos de casados", celebrou.

Depois, a mãe de Ayla, de 1 aninho, e dos gêmeos, Álvaro e Antônio, de sete meses, agradeceu pela família que eles construíram. "Só tenho que agradecer a Deus por ter me dado uma família tão linda e especial, sem dúvidas é muito mais do que sempre sonhei. Obrigada, meu amor, que venham muitos e muitos anos!! Te amo cada dia mais", declarou.

No dia 22 de maio, Bárbara completou 33 anos, e ela abriu o álbum de fotos de seu aniversário e mostrou alguns registros celebrando a data com um jantar em sua casa. "Um pouquinho de ontem. 33 aninhos", escreveu ela.