Cesar Tralli se derrete ao registrar momento especial com a filha: 'Amor'

Que fofura! Apresentador do 'Jornal Hoje', o jornalista Cesar Tralli compartilhou um diálogo encantador que teve com a filha, Manuella

O jornalista Cesar Tralli iniciou a manhã desta segunda-feira, 3, compartilhando uma foto fofíssima com a filha, Manuella, de 4 anos. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, publicou uma selfie ao lado da herdeira e aproveitou para se declarar à pequena.

Na legenda, o marido de Ticiane Pinheiro relatou um diálogo encantador que teve com Manuella antes de registrar o momento especial. "É o amor… 'Filha, quantas vezes o papai já disse hoje que eu te amo?'. 'Mil vezes, papai'. 'Naaaooo! Só isso?!'", escreveu o comunicador na postagem.

E completou: "Desejamos uma semana com muito amor no seu coração". Na imagem, os dois aparecem juntinhos esbanjando simpatia. A pequena Manuella, por sua vez, encantou os seguidores do papai coruja ao surgir sorrindo para a câmera.

"Não tem coisa mais linda que relação de pai e filha, lindos", comentou uma internauta. "Ela é lindíssima", se derreteu outra. "O amor de um para o outro é de milhões mesmo, não poderia ser menos, duas pessoinhas do bem, um encontro de almas perfeito", escreveu uma terceira.

A apresentadora Ticiane Pinheiro também marcou presença na postagem e fez questão de se declarar ao marido e a filha caçula: "Lindosss e eu amo vocês mil vezes", disse ela.

Vale lembrar que além de Manuella, Ticiane também é mãe de Rafaella Justus, de quase 15 anos. A primogênita é fruto de seu antigo casamento com o empresário Roberto Justus.

Filha de Cesar Tralli reage ao ver o pai apresentando o 'Jornal Nacional'

A filha de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro, Manuella, de 4 anos, reagiu ao ver o papai comandando o Jornal Nacional neste sábado, 25, no Rio de Janeiro. Viajando com a família da mãe, a pequena deu uma pausa no hotel e viu o jornalista na televisão.

A apresentadora da Record TV então gravou o momento e encantou ao exibir a menina vendo o global na principal bancada do país. Paralisada em frente à tela, Manuella surgiu admirando o papai e matando um pouco da saudade enquanto ele está viajando a trabalho e ela para curtir com a família da mãe.

"Manu assistindo o papai", escreveu Ticiane Pinheiro ao gravar o momento especial da herdeira vendo o jornalista no comando do Jornal Nacional. Confira!