Cesar Tralli mostra marmita com pinhão que colheu com a filha: "Delícia"

O jornalista Cesar Tralli mostrou sua marmita com salada de pinhão e contou que a filha, Manuella, ajudou a colher as sementes

Cesar Tralli usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 27, para mostrar sua marmita saudável. O apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, exibiu sua salada de pinhão e contou que contou com a ajuda da filha, Manuella, de 4 anos, para colher as sementes.

"Pinhão! Os últimos da temporada 2024. Direto do chão, dos pés das araucárias, para a marmita sagrada de todos os dias… Manu e eu já estamos com saudade dessa nossa diversão, que se traduz em ótima alimentação", escreveu o jornalista na legenda.

A publicação recebeu diversos comentários dos internautas. "Alimentação saudável é tudo de bom", disse uma seguidora. "Delícia. Ótima refeição. Deus lhe abençoe sempre", escreveu outra. "Faz farofa de pinhão Tralli... é uma delícia", aconselhou uma fã. "Que prato saudável", falou mais uma. "Que delícia. Bom apetite", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Manuella é fruto do casamento de Tralli com Ticiane Pinheiro, que apresenta o programa 'Hoje Em Dia', na Record TV. Em dezembro do ano passado, os dois completaram seis anos de casados.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Filha de Cesar Tralli reage ao ver o pai apresentando o 'Jornal Nacional'

A filha de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro, Manuella, de 4 anos, reagiu ao ver o papai comandando o Jornal Nacional neste sábado, 25, no Rio de Janeiro. Viajando com a família da mãe, a pequena deu uma pausa no hotel e viu o jornalista na televisão.

A apresentadora da Record TV então gravou o momento e encantou ao exibir a menina vendo o global na principal bancada do país. Paralisada em frente à tela, Manuella surgiu admirando o papai e matando um pouco da saudade enquanto ele está viajando a trabalho e ela para curtir com a família da mãe. "Manu assistindo o papai", escreveu Ticiane. Confira!