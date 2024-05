Filha de César Tralli reage ao ver o pai apresentando o 'Jornal Nacional'

Viajando com a família da mãe, filha de César Tralli reage ao ver o pai na bancada do 'Jornal Nacional'; Ticiane Pinheiro gravou o momento especial

A filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro, Manuella, de 4 anos, reagiu ao ver o papai comandando o Jornal Nacional neste sábado, 25, no Rio de Janeiro. Viajando com a família da mãe, a pequena deu uma pausa no hotel e viu o jornalista na televisão.

A apresentadora da Record TV então gravou o momento e encantou ao exibir a menina vendo o global na principal bancada do país. Paralisada em frente à tela, Manuella surgiu admirando o papai e matando um pouco da saudade enquanto ele está viajando a trabalho e ela para curtir com a família da mãe.

"Manu assistindo o papai", escreveu Ticiane Pinheiro ao gravar o momento especial da herdeira vendo o jornalista no comando do Jornal Nacional.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora divertiu ao flagrar Manuella fazendo graça na hora do jantar. Cheia de criatividade, a caçulinha da loira surpreendeu os pais ao aparecer fantasiada de sereia e fazendo uma atuação.

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Nos últimos dias, após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.

Na segunda-feira, 20, Rafaella Justus foi ao ateliê onde serão feitos seus vestidos e impressionou ao experimentar alguns modelos que fazem seu estilo.