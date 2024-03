Marmita de Cesar Tralli chama atenção dos fãs: "Tá explicado"

O apresentador Cesar Tralli, que comanda o 'Jornal Hoje', voltou a chamar a atenção dos seguidores ao mostrar a sua marmita

O jornalista Cesar Tralli voltou a chamar a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar como se alimenta de forma saudável. Na tarde desta quarta-feira, 20, ele exibiu sua marmita e contou que ele mesmo colheu um dos ingredientes da salada.

Ao compartilhar uma foto da marmita no feed do Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, contou que colheu o pinhão durante uma viagem que fez para Campos do Jordão, ao lado da esposa, Ticiane Pinheiro, e da filha do casal, Manuella, de quatro anos, e confessou que estava muito bom.

"Salada de Pinhão; Que eu mesmo colhi no chão; Com Tici e Manu; Debaixo das araucárias de Campos do Jordão… Muito "bão"!", detalhou Tralli na legenda da publicação.

A escolha saudável e o tamanho da marmita do jornalista impressionou os internautas. "Delícia. Cresci comendo pinhão. Amo!!", disse a jornalista Sônia Bridi. "E eu achando que era calabresa", confessou uma seguidora. "Tá explicado sua elegância", observou outra. "Se eu comer só isso aí, em meia hora tô com fome de novo", falou uma fã.

Confira a publicação:

Tralli manda presentão para Ticiane Pinheiro no estúdio da Record TV

O apresentador Cesar Tralli fez uma surpresa romântica para sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, no dia do aniversário de 10 anos de relacionamento deles. Ele mandou entregar um buquê de rosas vermelhas enorme no trabalho da amada.

Depois de comandar o programa Hoje Em Dia, da Record TV, ela se deparou com o buquê luxuoso em seu camarim e viu que foi enviado pelo maridão. Muito feliz, a loira mostrou o presente nas redes sociais e ainda brincou sobre desfilar pelos corredores da emissora com seu mimo. "Todo mundo vai olhar e falar: 'Nossa, essa mulher é muito amada'", disse ela. Confira!