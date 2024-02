Cesar Tralli manda presentão para Ticiane Pinheiro no estúdio da Record TV

Em data especial no relacionamento, Cesar Tralli surpreende Ticiane Pinheiro com presente no estúdio da Record TV e ela mostra foto

O apresentador Cesar Tralli fez uma surpresa romântica para sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, no dia do aniversário de 10 anos de relacionamento deles. Nesta sexta-feira, 23, ele mandou entregar um buquê de rosas vermelhas enorme no trabalho da amada.

Depois de comandar o programa Hoje Em Dia, da Record TV, ela se deparou com o buquê luxuoso em seu camarim e viu que foi enviado pelo maridão. Muito feliz, a loira mostrou o presente nas redes sociais e ainda brincou sobre desfilar pelos corredores da emissora com seu mimo. "Todo mundo vai olhar e falar: ‘Nossa, essa mulher é muito amada’”, disse ela.

Mais cedo, Cesar e Ticiane trocaram declarações românticas nas redes sociais. Os dois abriram álbuns de fotos do casal e falaram sobre o amor que sentem um pelo outro.

"Vidinha, 10 anos juntos! Uauuuuuu! Me lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Meus olhos brilharam de felicidade. Hoje, vejo como estes 10 anos só me fizeram bem. Construímos uma família, somos unidos, cúmplices, eternos namorados… Muito Obrigado por estes 10 anos e muito obrigado pelos próximos 10,20,30… Pois tudo que mais desejo é continuar do seu lado. Te amo", disse ele.

Por sua vez, ela escreveu: "10 ANOS JUNTOS e o meu amor, o frio na barriga e minha admiração por VC continuam iguais. Obrigada por me apoiar em tudo sempre, por ser meu amigo, companheiro, namorado e marido. Te amo. Que venham muitos anos juntos e que tenhamos muitos motivos para comemorar".

Ticiane Pinheiro mostra foto com as filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro está de férias com sua família na Bahia e compartilhou um álbum de fotos com alguns momentos nas redes sociais. Em uma das fotos, ela e as filhas mostraram sintonia ao usarem o mesmo biquíni.

Ticiane, Rafaella Justus e Manuella Tralli apareceram com modelitos na cor pink estampado para o dia de diversão ao ar livre. “Bom dia! Curtindo a Bahia do melhor jeito”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para mãe e filhas. “Três princesinhas elegantes”, disse um seguidor. “Que lindas!”, afirmou outro. “Belíssimas”, escreveu mais um.