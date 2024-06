Duda Reis faz alerta sobre relacionamento abusivo: 'O abusador te afasta da sua rede de apoio'

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade à participação de Duda Reis no videocast 'Na Palma da Mari' da CNN; ela fala sobre violência doméstica

Depois de uma experiência traumática com um relacionamento, a influenciadora e atriz Duda Reis (23), fez da sua dor como forma de luta. E, hoje, é uma ativista em prol das mulheres. Ela relembra que foi vítima de violência doméstica e faz alerta sobre relacionamento abusivo: "O abusador te afasta da sua rede de apoio".

Duda Reis passou a se dedicar e auxiliar outras mulheres após um relacionamento conturbado com o ex-noivo e cantor Nego do Borel. Em janeiro de 2021, ela o acusou por lesão corporal e outros crimes que se enquadram como violência doméstica.

“O abusador te afasta da sua rede de apoio, então você não vai ter clareza de percepção, então não vai conseguir enxergar. E muitas mulheres se sentem culpadas depois por não terem percebido os sinais. Mas a gente não pode se culpar dessa maneira", confessa.

"Você é condicionada a sentir culpa o tempo inteiro, então é uma coisa que você tem que tirar do seu cérebro, do seu subconsciente e que leva um tempo, entendeu? E com terapia e com uma rede de apoio em volta você consegue", complementa.

A influenciadora digital fala sobre esse e outros assuntos em entrevista à jornalista Mari Palma, no vídeocast Na Palma da Mari, que estará nas plataformas da CNN POP, braço de entretenimento da CNN Brasil, a partir das 20h desta quinta-feira, 27.

DA LUTA PARA O ATIVISMO

Diante de tanta violência, Duda Reis decidiu fazer de sua dor uma forma de ativismo pelas mulheres. A atriz e influenciadora tem um Instituto Survivor, um lugar de acolhimento para mulheres que foram vítimas de violência doméstica.

"Depois que eu passei por tudo, eu me sentia muito incompreendida, me sentia muito sozinha, mas a gente não consegue controlar coisas que acontecem com a gente, mas eu consigo controlar o que eu vou fazer com essa coisa. E a minha cura foi exatamente curar outras pessoas. Curando outras pessoas ali que eu me vi realmente uma mulher curada, com um propósito na minha vida", declara

"Um dos nossos principais pilares, quando a gente fala de violência contra a mulher, é de como você transmutar a dor. É a independência financeira, o autoconhecimento, que são pilares muito importantes para uma mulher realmente dar a volta por cima. E eu sou uma vítima de violência doméstica", finaliza.

