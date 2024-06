Juju Salimeni relembra corpo com 10 kg a mais: 'Virei uma bola'

Com corpo seco e definido, Juju Salimeni relembra época em que ganhou 10 kg durante a pandemia e revela como fez para recuperar suas curvas desenhadas

A musa fitness Juju Salimeni relembrou como ficou seu corpo durante a pandemia, quando ganhou cerca de 10 kg e perdeu a definição de suas curvas. Nesta terça-feira, 25, a apresentadora foi questionada como fez para secar e abriu o jogo.

A ex-panicat então foi bastante sincera ao dizer que ganhou o peso por para de treinar, por conta do isolamento, e de ficar em casa comendo tudo o que tinha vontade. Para perder o peso que ganhou, a influenciadora contou que não teve muito segredo, precisou pegar pesado no treino e fazer dieta.

"Porque as academias fecharam, parei de treinar, comecei a comer como se não houvesse amanhã, esse foi o resultado: virei uma bola. Não existe uma coisa que mais me ajudou a recuperar, não, é um conjunto de coisas e é o básico: dieta e treino", falou ela.

Juju Salimeni continuou explicando como fez para perder: "As academias reabriram, voltei pra minha rotina, musculação pesada, todos os dias, pelo menos uma hora, uma hora e meia mais dois aeróbios por dia, 30 minutos de escada em jejum de manhã, 40 minutos de escada pós-treino, ou seja, eu treinava por dia quase três horas".

É bom ressaltar que, atualmente, a ex-panicat está mais focado do que nunca, isso porque, o noivo dela, o fisiculturista Diogo Basa, "pega em seu pé" e a faz seguir dieta, pesando a comida na balança, inclusive o sal das refeições é medido.

Nos últimos dias, Juju Salimeni contou outra curiosidade de sua intimidade ao ser questionada pelos internautas. A famosa então revelou quem paga as contas de sua casa, ela ou o noivo. Já em outro momento, ela ficou irritada ao ser questionada novamente sobre o desejo de ter filhos. Aos 37 anos, a famosa então explicou o motivo de ficar incomodada com a frequência da pergunta sobre o assunto.

Veja como ficou o corpo de Juju Salimeni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

Juju Salimeni mostra foto rara de quando era criança

A apresentadora Juju Salimeni surpreendeu ao compartilhar fotos inéditas de sua infância. Na quarta-feira, 19, ao pedirem que ela mostrasse cliques seus de bebê, a famosa chamou a atenção ao postar os cliques raros de quando era criança.

Matando a curiosidade dos seguidores, a ex-panicat publicou três registros. Em dois, ela apareceu de maiô brincando com um baldinho e em outra, a pequena Juju surgiu com a mãe toda arrumada com um look branco e com chapéu na cabeça. Veja como ela era criança aqui.