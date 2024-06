Lore Improta impressiona ao mostrar situação de seu corpo

Treinando na academia, Lore Improta impressiona ao mostrar seu físico atual após quase três anos do nascimento de sua filha com Léo Santana

A dançarina Lore Improta impressionou ao mostrar um pouco de seu treino na academia. Nesta sexta-feira, 28, a esposa do cantor Léo Santana compartilhou um vídeo fazendo musculação para os membros inferiores e chamou a atenção com a situação de suas pernas.

Mãe de Liz, de quase dois anos, a loira ostentou seu físico mega torneado e bem desenhado. Dona de um corpo musculoso, Lore Improta não passou despercebida e arrancou elogios dos seguidores ao surgir com um look de ginástica estiloso se exercitando.

"Treinar me faz tão bem! E não é só pro corpo não, viu. É no treino que a minha mente descansa, por isso todos os dias eu reservo um tempinho na minha agenda pra manter o meu compromisso comigo. Eu prefiro pela manhã que já dá aquele gás pra começar o dia daquele jeito, mas quando não dá, vai na hora que dá mesmo, o importante é ir! E você? Já foi hoje? Boraaaa", escreveu ela sobre a importância do treino em sua vida.

Nos comentários da publicação, a esposa de Léo Santana recebeu vários elogios. "Eu morrendo na academia pra tentar essas pernas", admiraram os fãs. "Gata torneada", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lore Improta encantou ao mostrar Liz vivendo a tradição da família na fazenda. Já na escolinha, a pequena teve sua primeira festa junina no colégio e deixou a mamãe muito emocionada com sua apresentação, arrancando lágrimas dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta rebate crítica sobre o desenvolvimento de Liz

A dançarina Lore Improta não ficou quieta ao receber uma crítica de uma internauta sobre o desevolvimento de sua filha com o cantor Léo Santana, a pequena Liz, de dois anos. Em seus stories, ela expôs a mensagem invasiva e rebateu às comparações feitas com a menina sobre ela ainda usar fraldas.

A famosa então deu sua resposta com educação, provando ser uma mãe que prioriza o bem-estar de sua herdeira e respeitando seus momentos. Lore Improta então falou sobre a importância de cada um cuidar de seu filho e ficar atento ao limite de cada criança. Veja mais aqui.