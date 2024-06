Viviane Araújo impressiona com seu corpo atual na academia: 'Uma fera'

Muito sarada! Viviane Araújo impressiona ao exibir seu físico atual em look ousado de academia; musa de Carnaval ostentou suas curvas musculosas

A atriz Viviane Araújo impressionou mais uma vez ao exibir seu físico sarado na rede social. Nesta terça-feira, 18, a famosa compartilhou fotos tiradas na academia e chamou a atenção com suas curvas mega torneadas.

Vestindo um look fitness de estampa de oncinha, composto por top e shortinhos, a musa de Carnaval chocou com seus pernões definidos, tanquinho e braços duros. Mãe de Joaquim, do relacionamento com Guilherme Militão, ela provou que está mais sarada do que nunca.

"Hoje eu tô uma fera!", compartilhou a artista os cliques poderosos. Nos comentários da publicação, os internautas encheram Vivi de elogios. "A onça mais linda do safari", brincaram ao verem a roupa. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo já havia chocado ao revelar como está seu bumbum atualmente. É bom lembrar que, após o nascimento do filho, ela retomou as atividades físicas e depois de eliminar o máximo de gordura corporal, ela optou pela lipoaspiração e troca de sua prótese de silicone. Além das cirurgias, a atriz apostou em procedimentos estéticos, mas sempre pegando muito pesado na academia para manter seus músculos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Filho de Viviane Araújo encanta ao surgir todo estiloso

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de mais de um ano, encantou em nova aparição na rede social da mãe. No domingo, 02, a famosa postou uma série de cliques do herdeiro pronto para passear e ele deixou os internautas admirados com seu charme.

Usando um look estiloso, composto por camiseta da Patrulha Canina, bermuda e tênis, o menino esbanjou toda sua beleza para a mamãe. A musa de Carnaval então aproveitou para fazer vários registros dele. Veja as fotos de Joaquim aqui.

Recentemente, o pequeno emocionou com sua reação ao reencontrar a mãe após ela viajar. Viviane Araújo então postou o vídeo do momento marcante e explicou o motivo de ter ficado longe do herdeiro.