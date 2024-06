Lore Improta rebate crítica sobre o desenvolvimento de Liz: 'Momento dela'

Após receber questionamento sobre a filha Liz ainda usar fralda, Lore Improta rebate crítica e expõe seus motivos; veja o que ela disse

A dançarina Lore Improta não ficou quieta ao receber uma crítica de uma internauta sobre o desevolvimento de sua filha com o cantor Léo Santana, a pequena Liz, de dois anos. Em seus stories, ela expôs a mensagem invasiva e rebateu às comparações feitas com a menina sobre ela ainda usar fraldas.

A famosa então deu sua resposta com educação, provando ser uma mãe que prioriza o bem-estar de sua herdeira e respeitando seus momentos. Lore Improta então falou sobre a importância de cada um cuidar de seu filho e ficar atento ao limite de cada criança.

"Meu deus, porque ainda não desfraldou Liz? Ela já dá sinais de independência. Desfraldei minha filha com 1 ano e nove meses. Ok não é parâmetro, mas Liz já diz que vai fazer xixi e cocô", intrometeu-se a pessoa na criação da famosa.

Lore Improta escreveu respondendo com educação, mas sem deixar de alfinetar. "1- Cada um cuida do seu filho. 2- Cada criança tem o seu tempo. Saiba respeitar. 3- Fique tranquila que Liz tá bem e no momento dela, ela irá desfraldar. 4- Gratidão", disse a artista.

Ainda nos últimos dias, a esposa de Léo Santana se admirou com estilo da filha. Cheia de atitude, Liz montou seu look do dia e surpreendeu com o resultado.

Recentemente, Lore Improta apareceu assustada na rede social ao ver uma fake news criada em torno de sua casa. Fora do Brasil, ela estava sem sinal direito e tomou um susto ao ver a notícia de que sua mansão com Léo Santana teria sido baleada.

"Entrei em desespero, no meio de um trabalho superimportante pra mim, eu não conseguia internet, não conseguia ver o que tava acontecendo... Aconteceu alguma coisa com o meu marido, com a minha filha e eu não sei o que é...",comentou como se sentiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta elege look caro para festa da filha de Virginia Fonseca

A dançarina Lore Improta marcou presença no aniversário de três anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Ao lado do marido, o cantor Léo Santana, que se apresentou no evento, e da filha Liz, de dois anos, ela surgiu cheia de estilo para o festão em Goiânia na quinta-feira, 30.

Cheia de estilo, a influenciadora não passou despercebida ao deixar suas pernas torneadas à mostra em um vestido curtinho nada básico. A loira então apostou no modelo lilás bem colado e com detalhes de flores brilhantes de David Koma e que custa R$ 12.685. Veja todos os detalhes aqui.