Lore Improta elege look caro para festa de Maria Alice; veja os valores

Para o aniversário da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Lore Improta elege peças caríssimas e cheias de estilo; confira os detalhes da produção

A dançarina Lore Improta marcou presença no aniversário de três anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Ao lado do marido, o cantor Léo Santana, que se apresentou no evento, e da filha Liz, de dois anos, ela surgiu cheia de estilo para o festão em Goiânia nesta quinta-feira, 30.

Cheia de estilo, a influenciadora não passou despercebida ao deixar suas pernas torneadas à mostra em um vestido curtinho nada básico. A loira então apostou no modelo lilás bem colado e com detalhes de flores brilhantes de David Koma e que custa R$ 12.685.

Nas mãos, Lore Improta surgiu com uma bolsa caríssima da grife Valentino e que parece mais uma joia por ser toda brilhante. O item pode ter o valor de até R$ 30 mil. A famosa ainda colocou joias para compor a combinação.

Antes do evento, ela encantoua ao postar um vídeo com a filha, Liz, que também esbanjou estilo e fofua com seu look para o evento. Ainda nos últimos dias, a herdeira de Léo Santana com a dançarina surpreendeu ao escolher sua roupa sozinha e demonstrar forte atitude.

Lore Improta fala sobre sua casa ter sido alvo de tiro

Nas últimas semanas, Lore Improta apareceu assustada na rede social ao ver uma fake news criada em torno de sua casa. Fora do Brasil, ela estava sem sinal direito e tomou um susto ao ver a notícia de que sua mansão com Léo Santana teria sido baleada.

"Entrei em desespero, no meio de um trabalho superimportante pra mim, eu não conseguia internet, não conseguia ver o que tava acontecendo... Aconteceu alguma coisa com o meu marido, com a minha filha e eu não sei o que é...",comentou como se sentiu.