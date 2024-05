Com look estiloso, filha de Lore Improta marca presença em festa de Maria Alice

Lorena Improta encantou os seguidores ao mostrar o look da filha, Liz, para a festa de aniversário da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Lorena Improta explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a filha, Liz, de dois anos, arrumada para participar da festa de aniversário de Maria Alice. A filha mais velha de Virginia Fonseca e ZéFelipe, completou três aninhos nesta quinta-feira, 30, e ganhou um festão para comemorar a data especial.

No feed do Instagram, a dançarina e a herdeira, fruto de seu relacionamento com o cantor Léo Santana, aparecem mostrando o look que escolheram para o evento. Liz surgiu usando um vestido com um laço na cintura, uma sandália. Já a mamãe apostou em um vestido justo e curto, além de uma sandália de salto alto.

Ao mostrar a produção, Lore quis saber a opinião dos seguidores sobre a roupa delas. "Tamo bunitinha, meux tiux? Prontas para a festa da Super Maria Alice!", perguntou a mamãe, recebendo vários elogios. "Lindas", disse uma seguidora. "Não aguento", escreveu outra. "Maravilhosas", falou uma fã.

A festa de Maria Alice, vale dizer, acontece em Goiânia (GO), e teve como tema 'Super Maria Alice', e a aniversariante surgiu usando uma fantasia do Batman. Quando Liz chegou no evento, Virginia fez questão de mostrar a primogênita ao lado da amiguinha em suas redes sociais, deixando os fãs encantados com o encontro.

Maria Alice e Liz - Reprodução/Instagram

Lore Improta se admira com o estilo da filha

A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, de dois anos, mostrou que, apesar da pouca idade, é cheia de estilo e atitude. Recentemente, a menina surpreendeu sua mamãe ao escolher uma roupa para compor seu look do dia. A dançarina flagrou a herdeira se arrumando para sair.

Lore, então, ficou admirada ao ver Liz optando por uma jaqueta personalizada com seu nome e sua personagem favorita, a Minnie. Além da peça de roupa, a garota ainda pegou um guarda-chuva vermelho da personagem para arrematar seu look e sair em grande estilo sem molhar sua roupa. "Ela que escolhe", falou a mamãe sobre a filha ser decidida. Confira!