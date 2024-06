Rafa Justus elege bolsinha caríssima para festa de Ticiane Pinheiro; veja

Cheia de estilo, Rafa Justus elege conjuntinho rosa para festa de aniversário de Ticiane Pinheiro e chama a atenção com bolsa de grife; veja detalhes

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, que está prestes a completar 15 anos com uma grande festa, marcou presença no aniversário adiantado da mãe nesta quinta-feira, 13, em São Paulo e chamou a atenção ao surgir toda estilosa para o evento só entre mulheres.

Mais uma vez a adolescente impressionou com seu bom gosto e surpreendeu com suas escolhas. Para a reunião, que aconteceu à tarde em um espaço em São Paulo, Rafa Justus apostou em um conjuntinho rosa chiclete e arrematou a produção com uma bolsinha de grife, que de pequena só tinha o tamanho, pois, o preço é bem salgado.

Herdeira de Roberto Justus com a apresentadora da Record TV, a menina escolheu o acessório branco da grife Miu Miu e que custa em torno de R$ 16 mil no Brasil. Além da bolsa, Rafaella Justua ainda colocou sandálias douradas e encantou com sua combinação. Ao lado da mãe e da irmã, Manuella, de 4 anos, do casamento atual de Ticiane Pinheiro com César Tralli, a adolecente surgiu deslumbrante.

Nesta quinta-feira, 13, aconteceu a festa antecipada da apresentadora e entre as convidadas mulheres estavam vários nomes conhecidos como Isabella Fiorentino, Wanessa Camargo, Maya Massafera, a ex-BBB Amanda Meirelles e até a esposa de Faustão, Luciana Cardoso.

Veja as fotos do look de Rafaella Justus no aniversário de Ticiane Pinheiro:

Fotos: Brazil News

Nos últimos dias, a loira deixou a primogênita envergonhada ao buscá-la na escola. Mãe coruja, Tici não escondeu seu orgulho pela filha e a deixou encabulada com suas declarações em público. Já nas últimas semanas, após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados da festa de Rafa, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que Roberto Justus está bancando. Veja o que ela disse aqui.

Ticiane Pinheiro comemora aniversário sem César Tralli

A apresentadora Ticiane pinheiro comemorou seu aniversário com antecedência nesta quinta-feira, 13, com uma festa bem animada em um espaço estiloso em São Paulo. Ao lado de suas irmãs, da mãe Helô Pinheiro e de várias amigas, a jornalista celebrou a chegada de seus 48 anos alguns antes do dia original, 16 de junho.

Mais uma vez a famosa, celebrou o novo ciclo com as amigas e sem a presença do marido, o jornalista César Tralli. Como já dito por ela no ano anterior, o evento acontece quando o esposo está no trabalho na Globo e ela preza também por uma comemoração feminina, com muita diversão e descontração entre as moças. Saiba o que ela disse aqui.